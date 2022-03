Tropas russas capturam a maior central nuclear da Europa

Militares e civis ucranianos montaram um cerco em redor da central nuclear de Zaporizhzhia, perto da cidade de Energodar, nas margens do rio Dniepre, e resistiram como puderam. Mas, ao fim de vários dias de combates e já depois de um ataque do invasor ter causado um incêndio na infra-estrutura, a maior central nuclear da Europa caiu nesta sexta-feira de manhã para as mãos das tropas russas.

A confirmação foi dada pelas autoridades regionais ucranianas, através de uma mensagem publicada no Facebook, citada pela Reuters: “[A central] foi capturada por forças militares da Federação Russa. O pessoal operacional está a monitorizar o estado dos reactores nucleares”.

A central nuclear de Zaporizhzhia é responsável por cerca de um quarto da produção energética da Ucrânia.

Apesar dos bombardeamentos russos e do enorme incêndio que deflagrou nas últimas horas num dos edifícios da central, o SINR, autoridade reguladora da energia nuclear da Ucrânia, informou que, por enquanto, não foram identificadas fugas ou alterações nos níveis de radiação em Zaporizhzhia.

“Os sistemas e os elementos, importantes para a segurança da central de energia nuclear, estão a funcionar em condições. Até ao momento, não foram registadas mudanças no estado de radiação”, informou o SINR num comunicado, citado pela Sky News.

Durante o ataque e antes da captura russa, Volodimir Zelenskii, Presidente da Ucrânia, tinha apelado aos países europeus para ajudarem o Exército ucraniano na defesa da central de Zaporizhzhia e acusado a Rússia de recorrer ao “terror nuclear” e de “querer repetir” a catástrofe de Chernobyl.

“Se houver uma explosão [na central], será o fim de todos nós. O fim da Europa”, proclamou o chefe de Estado ucraniano, numa mensagem em vídeo. “Só uma acção europeia imediata pode travar as tropas russas. É preciso impedir a morte da Europa num desastre nuclear”.