Um país são as flores de Svetlana e as lágrimas da filha de Alexei

Tudo começou com uma pergunta simples: “Como pode existir o teatro em tempo de guerra?”, conta Natalia à porta do Teatro Académico Les Kurbas, no centro de Lviv. A resposta estava no palco e na plateia, que hoje funciona como albergue temporário para alguns dos milhares de refugiados e deslocados internos forçados a abandonar as suas casas por causa da invasão russa da Ucrânia.

Há cerca de uma semana que a fuga de ucranianos do seu país é incessante. Em menos de uma semana, mais de 600 mil pessoas abandonaram a Ucrânia, de acordo com o último balanço divulgado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), que alerta para a possibilidade de estarmos a assistir ao início da “pior crise de refugiados na Europa neste século”. Esta noite, pelo menos 20 destas pessoas terão uma cama, comida quente e segurança num pequeno teatro em Lviv.

É uma gota de água num oceano que não pára de subir, mas são pequenos actos isolados e individuais como este que têm mitigado a dureza que uma fuga desta natureza deixa em todos os envolvidos. Onde antes estavam as cadeiras do teatro Les Kurbas, agora estende-se uma grande mesa cheia de comida, bolos, doces, leite, chá e sumo, rodeada de colchões que tentam aproveitar ao máximo a pequena área. De um dos lados há uma televisão que vai entretendo muitas das crianças que aqui têm passado os dias e as noites.

Natalia diz que inicialmente tinham pensado que esta seria apenas uma solução temporária para quem ali passasse, mas depressa perceberam que, em alguns casos, as estadias podem vir a prolongar-se. “Nunca tínhamos tido um negócio de hotel antes, mas somos um de cinco estrelas porque temos um abrigo, ao contrário de muitos”, graceja a actriz.

Tudo aquilo que têm oferecido às pessoas a quem dão assistência é fruto da solidariedade generalizada que se instalou em Lviv por estes dias. Não há praticamente nenhum ucraniano que não esteja, neste momento, envolvido em alguma actividade de apoio ao esforço de guerra. “Só precisava de dizer o que é que preciso e, em poucos instantes, tínhamos tudo”, conta Natalia.

A actriz acredita que “a guerra acabou com as fronteiras de riqueza” entre os ucranianos. “As pessoas tornaram-se mais generosas e ajudam com tudo o que têm”, sintetiza. E acredita que, no quadro geral, Lviv tem uma responsabilidade acrescida por se encontrar, por ora, a salvo de bombardeamentos e combates. “Somos a reserva de Kiev e de outras cidades que estão a ser atacadas”, observa.

O regresso das actuações a este teatro com mais de 120 anos é uma incógnita, mas Natalia tem uma certeza: “Haverá uma explosão de tópicos ligados à guerra.” Como traduzir isso para o palco ainda é matéria de discussão, mas com certeza não será uma dificuldade para uma companhia que costuma adaptar textos filosóficos para teatro. Um dos últimos foi feito a partir de Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche, conta a actriz.

No palco outrora pisado por Natalia, descansa agora Aleksandra, de 29 anos, que tinha ali chegado depois de abandonar Kharkiv, uma das cidades mais atingidas pela ofensiva russa. “Quando aqui cheguei estava a chorar, porque vi que ia dormir numa cama quente que não está num abrigo e onde há luz”, conta. Diz que foi um “milagre” ter chegado a Lviv, depois de uma viagem de comboio durante a qual o filho celebrou 11.º aniversário. “Ou morria em Kharkiv ou no caminho.”

Diz que o filho se tem mostrado calmo ao longo dos últimos dias e conta que vai tentando distraí-lo de tudo o que tem acontecido, embora elogie o seu “nível máximo de tranquilidade”. “É um homem”, sintetiza.

Numa cama com vista para o palco está Svetlana, uma professora universitária de 52 anos que abandonou na véspera uma pequena localidade na região de Kiev. Acabou de chegar a Lviv e prepara-se para passar a noite no teatro, mas já conseguiu garantir estadia em casa de uma pessoa conhecida na cidade. “É boa ideia ter muitos amigos”, diz, olhando para o filho, em jeito de conselho.

A voz treme-lhe quando finalmente começa a falar do marido que, como a grande maioria dos homens ucranianos, ficou para trás a “fazer cocktails molotov”. “Estou preocupada, sei que as hipóteses de o voltar a ver são muito pequenas”, afirma, trocando as últimas palavras por soluços. “Não fiz nenhum esforço para o impedir porque percebi que ele não o aceitaria de forma nenhuma, ficaria absolutamente envergonhado”, explica.

O plano é partir no dia seguinte para a Polónia, onde acredita que estará a salvo juntamente com o filho de 14 anos. Svetlana rejeita a possibilidade de não regressar ao país, não por qualquer desígnio abstracto relacionado com a defesa da pátria, mas por algo bem mais simples: “Quero regressar tanto, adoro tudo: a minha mãe ficou, tal como o meu marido, o meu irmão. Adoro a minha casa, tenho um jardim, planto flores e vegetais, é o meu hobby.”

À espera de sair

Em Lviv, o epicentro da crise humanitária que se desenrola aos olhos do mundo está na estação de comboios. Ao ritmo dos horários ferroviários, o mesmo drama vai-se repetindo vezes sem conta, mudando os protagonistas. Começa com a exasperação para encontrar a linha certa para o comboio que dali partirá para Oeste, no meio de um hall de entrada em que parece nunca caber mais ninguém. Segue-se a aflição de quem se encontra num espaço exíguo à espera de poder subir para a plataforma.

A partir daí, o palco é cedido à antecipação crescente pela espera do comboio que parece que nunca mais vem – pelo meio, voluntários vão distribuindo pequenas sandes e chá quente. É chegado o momento: o comboio pára na plataforma, as portas abrem-se; uma carruagem é reservada aos cidadãos não ucranianos, os restantes formam grupos que rodeiam cada porta. A polícia tenta impor alguma ordem, vai consultando passaportes apressadamente, distribui ajuda para transportar alguma mala mais pesada.

É um processo demorado e instala-se um sentimento bizarro. As despedidas, se as há, já foram feitas, mas quem fica e quem vai continuam a ver-se, embora sem se poder tocar. Sai o comboio, ficam alguns: uns esperam pelo próximo; outros, sempre homens, ainda ficam por ali algum tempo, inexpressivos, até descerem. Vão para Leste, para a guerra.

É num dos intervalos entre estes actos que encontramos um pai e uma filha. Alexei veio de Kharkiv com a filha de oito anos. Como tantos outros, começa a contar uma história partilhada por tantos dos seus compatriotas. Fugiu da sua cidade depois de um bombardeamento, foram alternando entre carro, comboio até chegarem a Lviv, depois de vários dias de viagem.

Alexei e a filha

A certa altura do relato diz apenas: “Não sei da minha mulher, ligo, toca e ninguém atende.” A última vez que a viu foi quando saiu do abrigo onde estava com a filha para a levar à casa de banho. Houve uma explosão, saíram a correr do edifício. Quando voltou ao abrigo, apenas havia sinais de destruição, mas mais ninguém. Ao seu lado, a filha deixa cair lágrimas para cima da sandes que vai comendo. “Em Kiev muitos amigos morreram, por isso espero que a minha mulher esteja bem”, diz Alexei.

Chega o comboio que aguardam. Alexei e a filha aproximam-se da porta, mas voltam para trás. Aborda um polícia que lhe consulta os documentos, enquanto Alexei lhe mostra fotografias do telemóvel. Por lei, Alexei, um homem com idade para ser mobilizado pelas Forças Armadas, está proibido de sair do país. Os polícias tentam confirmar a sua história, mas o comboio não irá esperar. “Calma”, diz à filha.

