Ucrânia e Rússia vão começar a negociar, mas sem grandes esperanças de sucesso

Delegações dos dois países vão reunir-se nesta segunda-feira, “sem pré-condições”, junto à fronteira com a Bielorrússia. Zelenskii diz que as próximas 24 horas serão “cruciais” para o rumo da guerra.

“O local para as negociações entre a Rússia e a Ucrânia, na Bielorrússia, está pronto; aguarda-se a chegada das delegações”, anunciou nas redes sociais o Ministério dos Negócios Estrangeiros bielorrusso, publicando uma fotografia de uma longa mesa, vigiada ao fundo pelas bandeiras dos três países.

Depois de se ter recusado durante vários dias a negociar “ultimatos” com o Kremlin, o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, revelou no domingo que os dois países em guerra iriam reunir-se sem “pré-condições”, algures na fronteira entre Ucrânia e Bielorrússia.

Citados pela agência russa TASS, porta-vozes do chefe de Estado da Ucrânia e do Governo da Federação Russa confirmaram que as negociações vão arrancar nesta segunda-feira de manhã.

Do lado ucraniano, porém, as perspectivas de sucesso das conversas são muito reduzidas. Não só porque sucedem a mais uma noite de bombardeamentos e ataques nas Forças Armadas russas em vários pontos do país, como se realizam debaixo da nuvem negra da ameaça nuclear feita na véspera pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

Para além disso, Zelenskii não acredita que Moscovo vá abdicar das exigências que já tinha feito: a completa “desmilitarização” da Ucrânia; a renúncia à adesão na NATO; e a adopção de um estatuto de Estado “neutral” no Leste europeu.

“Não acredito muito no desfecho deste encontro, mas deixemo-los tentar”, disse o Presidente ucraniano.

Em conversa, no domingo, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, citado pela imprensa britânica, Zelenskii assumiu que as 24 seguintes serão “cruciais” para o rumo que a invasão russa à Ucrânia vai seguir.