Tropas russas atacam várias cidades da Ucrânia

Putin anunciou “operação militar especial” no Donbass e, pouco depois das 5h locais, foram relatadas as primeiras explosões e ataques a infra-estruturas em diversos pontos do território ucraniano, incluindo em Kiev.

Depois de várias semanas de avisos e de movimentações militares na vizinhança da Ucrânia, as Forças Armadas russas avançaram nesta quinta-feira para o território ucraniano, atacando várias cidades do país e mobilizando tropas através da Crimeia, do Donbass e de outros pontos da fronteira, respondendo a uma autorização do Presidente Vladimir Putin para se iniciar uma “operação militar especial”.

“Putin lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia. As cidades pacíficas ucranianas estão sob ataque”, escreveu no Twitter Dmitro Kuleba, ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia.

Há relatos de explosões em diversas cidades, incluindo a capital, Kiev, Kharkiv, Odessa, Dnipro e Mariupol. Segundo o Exército ucraniano, as forças russas dispararam vários mísseis contra as infra-estruturas militares. Já o Exército russo garante que aniquilou as defesas aéreas da Ucrânia.

As agências e media internacionais no terreno começam também a receber relatos das primeiras vítimas mortais, ainda que os números sejam, por esta altura, difíceis de calcular. Um porta-voz do Ministérios dos Negócios Estrangeiros ucraniano contou pelo menos oito mortos e nove feridos nas primeiras horas da agressão militar.

Volodimir Zelenskii, Presidente ucraniano, declarou rapidamente a lei marcial, disse que ligou ao Presidente dos Estados Unidos e emitiu uma mensagem de confiança: “O Exército está a trabalhar. Sem pânico. Somos fortes, estamos prontos para tudo. Vamos derrotá-los a todos”.

Segundo Putin, que sempre negou a intenção de invadir a Ucrânia, o ataque destina-se a garantir a segurança dos cidadãos russos e das repúblicas separatistas que reconheceu recentemente como Estados independentes, e a “desmilitarizar” e “desnazificar” o país vizinho.

“A Rússia não se pode sentir segura, desenvolver-se, ou existir com uma constante ameaça vinda do território da Ucrânia moderna”, disse Putin, num discurso televisivo. “Toda a responsabilidade pelo derramamento de sangue ficará na consciência do regime que governa a Ucrânia”.

O Presidente russo afiançou, porém, que Moscovo não quer “ocupar a Ucrânia”.