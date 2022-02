Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, resistiu à ofensiva russa

Após uma batalha que chegou ao centro da segunda maior cidade ucraniana, situada perto da fronteira com a Rússia, as autoridades locais anunciaram ter retomado o controlo.

Com a ofensiva para ocupar Kiev a esbarrar na feroz resistência ucraniana, as forças russas foram também repelidas no ataque a Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. As autoridades locais anunciaram este domingo ter retomado o controlo, rechaçando o avanço do exército russo durante uma batalha que chegou às ruas da cidade de 1,4 milhões de habitantes, situada no Nordeste do país.

“Kharkiv está totalmente sob o nosso controlo”, afirmou, ao final da manhã, o governador regional Oleg Sinegubov através das redes sociais, assegurando que estava em curso a “eliminação de inimigos na cidade”.

Durante a madrugada, as forças russas lançaram uma ofensiva contra este centro urbano situado perto da fronteira com a Rússia. Após uma primeira vaga de intensos ataques de artilharia, a infantaria russa, apoiada por tanques ligeiros, entrou em Kharkiv e ocupou o seu centro, onde enfrentou forte oposição das tropas ucranianas.

Vídeos divulgados nos meios de comunicação social e redes sociais ucranianas mostravam veículos russos a atravessar Kharkiv e tropas russas a percorrer a cidade em pequenos grupos, segundo a agência norte-americana AP.

Ao mesmo tempo que apelava à população civil para não sair à rua, Sinegubov assegurava que o exército ucraniano estava “a eliminar o inimigo”. Um edifício residencial de nove pisos terá sido atingido por um míssil russo, matando pelo menos uma pessoa, com os restantes moradores a serem rapidamente retirados pelas equipas de socorro.

Um relato do correspondente do jornal Ukrainian Weekly dava conta da intensa barragem de artilharia russa sobre a cidade: “Estão a disparar Grads [rockets lançados a partir de veículos]. Há várias casas danificadas, um centro de oncologia, um centro de transfusão de sangue. As explosões são constantes, há combates nas ruas.”

À medida que prosseguia a batalha no centro, começavam também a chegar informações de que o ataque das forças russas estava a ser repelido. Segundo afirmou o chefe da polícia de Kharkiv, Volodimir Tymoshko, citado pelo Ukrayinska Pravda, “os defensores da Ucrânia incendiaram uma coluna de veículos blindados russos”. Um vídeo partilhado nas redes sociais mostrava soldados ucranianos a inspeccionar veículos parcialmente destruídos e aparentemente abandonados pelas tropas russas numa rua da cidade.

“Houve um avanço russo para o interior da cidade com blindados ligeiros. Alguns foram destruídos. É importante que as pessoas que vejam veículos russos marcados com a letra Z branca nos informem das coordenadas exactas para que sejam destruídos”, apelava por sua vez a administração regional de Kharkiv.

A marcação dos veículos russos com a letra Z e outros símbolos foi noticiada nos dias imediatamente anteriores à invasão. O objectivo seria, por um lado, evitar que fossem atingidos por “fogo amigo” e, por outro lado, identificar os grupos de ataque e os seus alvos.

Ao mesmo tempo que chegavam os relatos do fracasso da operação russa para tomar a cidade, as autoridades de Kharkiv começavam a dar conta da rendição de soldados russos. “Pedimos que os casos sejam documentados cuidadosamente, que as armas sejam retiradas e seja fornecido abrigo temporário aos prisioneiros russos”, informou a polícia em comunicado, citado pelo site noticioso ZN.

A rendição dos militares russos foi mais tarde confirmada pelo governador regional quando anunciou que as forças ucranianas tinham retomado o controlo. “O inimigo russo está completamente desmoralizado. Deixando o seu equipamento no meio da estrada, grupos inteiros de cinco a dez soldados estão a render-se às tropas ucranianas”, afirmou Oleg Sinegubov.

Ao final da tarde, durante um briefing para fazer o ponto da situação no país, um dos conselheiros do Presidente Volodimir Zelenskii confirmou o fracasso do ataque russo a Kharkiv.

“O inimigo lançou as últimas unidades de combate para Kiev e Kharkiv para declarar a chamada vitória. Mas, em Kharkiv, foram cercados, derrotados e estão a ser esmagados. O mesmo está a acontecer em Kiev”, afirmou Oleksiy Arestovych, citado pela agência Ukrinform.

Também Chuhuiv, cidade de 30 mil habitantes situada a sudeste de Kharkiv, terá conseguido resistir à ofensiva do exército russo. “Chuhuiv está completamente controlada por tropas ucranianas. As bandeiras da Ucrânia estão hasteadas nas instalações administrativas da cidade”, anunciou Oleg Sinegubov.