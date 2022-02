Tropas russas entram na segunda maior cidade da Ucrânia

Ao quarto dia de guerra na Ucrânia, os soldados russos conseguiram penetrar em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, localizada na região nordeste. Segundo as autoridades locais, as tropas russas e ucranianas estão a lutar nas ruas pelo controlo da cidade, onde vivem cerca de 1.4 milhões de habitantes.

“Houve um avanço com equipamento [militar] ligeiro, incluindo na zona central da cidade”, escreveu neste domingo no Facebook Oleg Sinegubov, presidente da administração regional de Kharkiv.

“As Forças Armadas ucranianas estão a eliminar o inimigo”, afiançou, no entanto, ao mesmo tempo que apelava à população civil para não sair à rua.

“Os veículos inimigos estão a circular pela cidade”, confirmou Serviço de Estado da Ucrânia para Comunicações Especiais e Protecção da Informação, através do chat privado Telegram.

Noutros pontos do país, os confrontos intensificaram-se nas últimas horas, com as forças russas a garantirem que bloquearam os acessos às cidades de Kherson e de Berdiansk, a sul. Em Kiev, porém, a resistência ucraniana conseguiu resistir a mais uma noite de bombardeamentos e de disparos de mísseis russos.

No seu habitual tom de desafio, Volodimir Zelenskii, Presidente ucraniano, garantiu que os ucranianos “vão lutar o tempo que for preciso” até “libertarem” o país do invasor russo.

Talvez por ter perspectivado uma conquista, ou a rendição, mais célere da capital, o Exército da Federação Russa parece ter mudado ligeiramente de estratégia nas últimas horas e tem estado a atacar infra-estruturas e instalações energéticas da Ucrânia.

Uma nuvem de fumo negro e chamas encheu o ar na zona sul de Kiev, na sequência de um bombardeamento russo a um gasoduto em Vasilkiv, a cerca de 30 quilómetros da capital.

Há relatos de mais dois ataques semelhantes: a outro gasoduto, na região de Kharkiv; e a um terminal petrolífero na província separatista de Luhansk.