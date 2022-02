Kiev vai resistindo ao invasor russo, que diz ter capturado Melitopol

Forças ucranianas conseguiram repelir múltiplos ataques russos durante a noite na capital. Exército da Rússia garante que conquistou cidade no sudeste da Ucrânia.

Esperava-se uma longa e dura noite de combates em Kiev e foi precisamente isso que aconteceu nas últimas horas de sexta-feira e nas primeiras deste sábado. Mas, ao contrário das perspectivas russas, que esperavam já ter conseguido conquistar ou, pelo menos, obter a sua rendição, a capital da Ucrânia ainda se encontra, por enquanto, nas mãos das suas Forças Armadas.

“Estamos a travar a horda [russa] usando todos os meios disponíveis. Os soldados do Exército e os cidadãos controlam Kiev”, assegurou neste sábado de manhã Oleksii Danilov, secretário do Conselho de Segurança Nacional e de Defesa da Ucrânia, ao site Lb.ua, citado pelo Guardian.

“Há imensas informações falsas online [que dizem que] pedi ao nosso Exército para depor as armas e que há uma evacuação. Estou aqui. Não vamos depor as armas. Vamos defender o nosso Estado”, corroborou o Presidente Volodimir Zelenskii, num vídeo publicado em que se filmou nas ruas de Kiev.

Atacada em várias frentes, a capital deixou de ser apenas um alvo de bombardeamentos e ataques com mísseis e artilharia, e é agora um palco de guerra urbana, travada nas ruas, nas principais vias de acesso ao centro da cidade, nos aeroportos e noutras infra-estruturas básicas localizadas nos arredores de Kiev.

Entre as imagens mais impactantes que chegaram com a madrugada, destaca-se uma que mostra o impacto de míssil num prédio residencial.

Muitos dos que ainda não fugiram da capital nas últimas horas refugiaram-se durante a noite em abrigos e em estações de metro subterrâneas. Segundo a agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), mais de 120 mil abandonaram, nos últimos dias, o território ucraniano, dirigindo-se aos países vizinhos como a Polónia, a Moldova, a Roménia, a Eslováquia ou a Hungria. O Governo polaco diz que, só no seu território, entraram cerca de 100 mil ucranianos.

O número total de vítimas ainda é, naturalmente, desconhecido. A contagem oficial das autoridades ucranianas, que se reporta ao país inteiro, aponta para 198 mortos – incluindo três crianças –, e 1115 feridos.

Do lado russo não há qualquer contabilização oficial. Os ucranianos falam, no entanto, em mais de mil soldados mortos; mas a guerra da desinformação e da descredibilização do adversário também se trava a toda a hora.

Noutros pontos da Ucrânia a situação também é grave, com avanços de tropas russas em diferentes pontos e regiões de cidades como Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Odessa, Kherson ou Mikolaiv.

Segundo a agência russa Interfax, que cita o Ministério da Defesa da Rússia, o Exército russo assumiu neste sábado o controlo da sua primeira cidade importante da Ucrânia desde o início da invasão. Trata-se de Melitopol, com cerca de 150 mil habitantes, localizada no Sudeste do país, próxima da Crimeia.

O cerco a Melitopol começou logo na quinta-feira e inclui o apoio de navios de guerra russos, mobilizados no Mar Negro.