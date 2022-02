Putin ordena que as suas forças nucleares sejam postas em alerta máximo

O Presidente Vladimir Putin ordenou este domingo às suas forças nucleares que se coloquem em alerta máximo, depois daquilo a que chama “declarações agressivas” dos países da NATO.

Segundo a agência de notícias russa TASS, o chefe de Estado russo deu a ordem durante uma reunião com o ministro da Defesa, Serguei Shogu, e o chefe do Estado Maior General das Forças Armadas russas, o general Valery Gerasimov.

“Altos membros dos países que lideram a NATO também permitiram declarações agressivas contra o nosso país, por isso ordenei ao ministro da Defesa e ao chefe do Estado Maior General para transferir o nível de dissuasão das forças do exército russo para o nível especial de combate”, disse Putin, numa declaração transcrita pela TASS.

Dmitri Medvedev, o antigo Presidente e primeiro-ministro e actual número dois do Conselho de Segurança russo, que é liderado por Putin, já se referira ontem à capacidade nuclear da Rússia e ao facto de o país está a ser punido e ameaçado por todos os lados como razão para o país abandonar o tratado de não-proliferação de armas nucleares com os Estados Unidos.

Este nível especial de combate é o mais alto para as suas forças e a Rússia tem neste momento mísseis antiaéreos e outros sistemas de mísseis avançados na Bielorrússia, bem como a sua frota com mísseis nucleares no Mar Negro. E no seu discurso de anúncio da invasão, avisara os países ocidentais para não interferir ou teriam de enfrentar “consequências nunca vistas”.