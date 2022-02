Mesmo com maioria, não é certo que o Governo mude a política económica

As agências de rating não escondem o seu contentamento com o facto de o Governo já não precisar de negociar à sua esquerda. E a verdade é que são ainda poucos os sinais de que a política económica seguida nos últimos seis anos seja significativamente alterada

Sem ter de repetir as negociações difíceis no Parlamento dos últimos anos, o futuro governo de António Costa tem a possibilidade de aproveitar a maioria absoluta para dar um rumo diferente à política económica e orçamental. Mas, com uma eventual maior pressão a vir dos protestos na rua, e sem se ter apresentado às eleições com um programa muito diferente daquele que já estava a aplicar, o mais provável para já é que cumprir as regras orçamentais europeias e aproveitar os novos fundos vindos da UE continuem a ser as prioridades.