António Costa repensa perfil do futuro Governo depois da maioria absoluta

Com autonomia parlamentar para ser governo, o líder do PS pondera ajustamentos à nova equipa governamental que pretende formar.

A conquista da maioria absoluta pelo PS veio alterar os dados sobre o tipo de perfil de Governo que o secretário-geral dos socialistas estava a preparar para uma legislatura em que tudo indicava poder ganhar com maioria relativa. E, por agora, o líder do PS está a ponderar se é necessário ou desejável fazer alguns ajustamentos no elenco governativo, soube o PÚBLICO.