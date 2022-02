Nasce Marcelo III, o tutor da maioria absoluta

Miguel Poiares Maduro acha que o facto de António Costa ter utilizado o argumento da “vigilância” do Presidente da República para descansar os portugueses sobre uma maioria absoluta do PS agora “dificulta muito que não [se] preste atenção ao que Marcelo Rebelo de Sousa disser publicamente”.

Começa uma nova fase do mandato do Presidente da República. Depois de ter chegado a Belém com um recém-empossado primeiro-ministro António Costa, com o apoio da “geringonça” de 2015, após ter assistido à vitória de Costa sem maioria em 2019, arranca uma etapa inédita na presidência de Marcelo Rebelo de Sousa: ser chefe de Estado em tempos de maioria absoluta.