António Costa: “Uma maioria absoluta não é poder absoluto, não é governar sozinho”

Ainda sem estarem apurados os círculos eleitorais da emigração, o PS terá elegido 117 ou 118 deputados, avançou António Costa na declaração de vitória.

Apesar da maioria absoluta, António Costa deixou garantias: “Uma maioria absoluta não é poder absoluto, não é governar sozinho”, disse. “É governar com e para todos os portugueses. Esta maioria será uma maioria de diálogo com todas as forças políticas que representam os portugueses na sua pluralidade”.

“Os portugueses mostraram um cartão vermelho à ingovernabilidade”, afirmou. “A missão é virar a página da pandemia e recuperar todos os sectores afectados”. Costa afirmou que vai promover diálogo com todas as forças, excepto com o Chega. “Em democracia ninguém governa sozinho”, referiu.

O primeiro-ministro promete um governo “verdadeiramente mais curto”, uma “task-force para a recuperação do país” e que manterá a cooperação institucional com o Presidente da República.

A seguir, o secretário-geral do PS disse que interpretará a vitória com “um voto de confiança, uma enorme responsabilidade pessoal no sentido de promover os consensos necessários na Assembleia da República, em sede de concertação social e no conjunto da sociedade portuguesa”.

No discurso, Costa começou por agradecer não só a todos os participantes que contribuíram para a realização do acto eleitoral, como o pessoal das mesas de voto, mas também a todos os “independentes” que apoiaram o PS nesta corrida eleitoral, bem como aos sindicalistas. “Esta foi uma vitória da humildade, confiança e pela estabilidade”, diz António Costa. “Esta noite é muito especial para mim”, assinala.

“Os militantes mais anónimos foram incansáveis nesta campanha eleitoral”, declarou entre aplausos dos presentes. Costa enviou “um grande abraço a Carlos César”, presidente do PS, que por razões de saúde não esteve presente, detalha.

António Costa agradeceu também a Duarte Cordeiro, seu director de campanha, e “a uma simpatizante tão simpatizante que até parecia militante”, a sua esposa, Fernanda Tadeu, presença assídua em praticamente todas as acções de campanha.