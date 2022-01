Blinken pede que Putin escolha “o caminho da paz” na Ucrânia

O principal responsável pela diplomacia norte-americana está em Kiev para mostrar solidariedade com a Ucrânia. Na sexta-feira, vai reunir-se com Serguei Lavrov.

O Presidente russo, Vladimir Putin, deve escolher “o caminho da paz”, apelou o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, em visita a Kiev nesta quarta-feira. Apesar de poucos avanços visíveis, o esforço diplomático para acabar com a tensão entre a Ucrânia e a Rússia continua em várias frentes.

Blinken iniciou nesta quarta-feira um périplo por várias capitais europeias com a missão de manter o processo negocial vivo. Na quinta-feira, o chefe da diplomacia norte-americana irá estar em Berlim para conversações com responsáveis alemães, franceses e britânicos, e, no dia seguinte, vai a Moscovo para se reunir com o homólogo russo, Serguei Lavrov.

Em Kiev, embora tenha um encontro previsto com o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, a quem vai assegurar o apoio de Washington, Blinken começou por se dirigir directamente a Putin. “Espero ardentemente que possamos manter-nos neste caminho da paz e da diplomacia, mas, no fim de contas, essa será uma decisão para o Presidente Putin”, declarou Blinken na embaixada norte-americana na capital ucraniana, pouco depois de aterrar no país.

A mobilização maciça de tropas russas junto à fronteira da Ucrânia — os serviços secretos dos EUA referem mais de cem mil soldados — despertou os receios junto dos aliados da NATO e dos responsáveis ucranianos de que Moscovo pode lançar uma invasão do Leste do país. Os EUA estão convictos de que há um plano por parte das forças especiais russas para criar um “pretexto” que justifique uma intervenção armada no país vizinho.

Blinken voltou a referir esses receios. “Sabemos que existem planos para aumentar essa força ainda mais num curto prazo e isso dá ao Presidente Putin a capacidade, igualmente num curto prazo, para tomar acções ainda mais agressivas contra a Ucrânia”, afirmou.

A visita do secretário de Estado norte-americano à Ucrânia serve também para reforçar a solidariedade de Washington às autoridades locais. Para além de um pacote no valor de 450 milhões de dólares (396 milhões de euros), a Casa Branca prevê entregar uma ajuda adicional de 200 milhões de dólares (176 milhões de euros), segundo uma fonte norte-americana citada pela AFP.

O Kremlin tem rejeitado qualquer intenção em invadir a Ucrânia, embora não tenha dado sinais de pretender fazer recuar as forças estacionadas no seu flanco ocidental. Esta semana, as forças russas iniciaram exercícios militares conjuntos com a Bielorrússia numa região próxima da Ucrânia. O regime russo tem feito depender um eventual recuo do cumprimento de uma série de exigências em relação à expansão e actividades da NATO perto das suas fronteiras.

Moscovo — que encara a proximidade da Aliança Atlântica como um perigo para a sua segurança nacional — quer garantias de que nem a Ucrânia nem a Geórgia vão poder vir a integrar a NATO no futuro e quer a limitação da presença militar em países limítrofes, como os Estados bálticos ou a Polónia.

Uma série de encontros entre responsáveis russos e ocidentais em torno deste tema na semana passada terminou sem qualquer avanço. Para os EUA e os seus aliados da NATO, as exigências russas são inaceitáveis, mas há disponibilidade para negociar outros aspectos da presença militar perto das fronteiras russas.

O Governo russo tem mantido a sua posição. Ainda nesta terça-feira, Lavrov voltou a dizer que Moscovo continua “a aguardar as respostas prometidas”.

Os EUA e a União Europeia prometem aplicar uma série de sanções contra a Rússia, caso as tropas avancem para a Ucrânia. Uma das possibilidades, levantada pela primeira vez esta semana pelo Governo alemão, poderá passar pela suspensão das actividades do gasoduto Nord Stream 2 que vai ligar a Rússia à Alemanha directamente.