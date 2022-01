MNE alemã diz que tropas russas perto da fronteira com a Ucrânia “não têm um motivo compreensível”

A conferência de imprensa de Annalena Baerbock e Sergei Lavrov juntou a ministra dos Negócios Estrangeiros há menos tempo no cargo e o representante que o ocupa há mais tempo na Europa, numa altura de especial tensão entre a Alemanha e a Rússia por causa da deslocação, por Moscovo, de tropas para perto da fronteira com a Ucrânia.

A atmosfera “foi tão calorosa quanto o estado frio da relação entre a Rússia e a Alemanha o permitiram”, comentou o correspondente da estação de televisão pública alemã ARD em Moscovo Jo Angerer. Ou seja, tensa. Mas mostrou-se uma possibilidade de diálogo.

Ao lado de Lavrov, Baerbock fez várias críticas à Rússia. “Não há um motivo compreensível” para a deslocação de tropas russas para perto da fronteira com a Ucrânia e por isso é “difícil não ver [esta acção] como ameaça”, declarou.

A paz na Europa assenta em regras comuns, disse ainda a ministra alemã. “Para a Alemanha, [estas regras] são a base da nossa existência, e por isso não temos outra hipótese que não seja defendê-las, mesmo que o preço, às vezes económico, seja alto.” Uma das regras, e que está na Carta das Nações Unidas que a Rússia assinou, lembrou Baerbock, é que os países não se ameaçam uns aos outros pela força.

A ministra alemã mencionou ainda directamente o caso do opositor envenenado Alexei Navalni, tratado em Berlim e preso no regresso à Rússia, e da associação Memorial, recentemente ilegalizada no país.

E em resposta a uma pergunta sobre as diferenças do Governo em relação ao gasoduto Nord Stream 2 ser um projecto puramente económico ou poder sofrer consequências conforme a situação geopolítica, a ministra declarou que “caso a energia seja usada como arma, haverá consequências”, incluindo no Nord Stream 2.

Já Lavrov alertou contra o encarar deste gasoduto, que duplica a quantidade de gás russo a chegar directamente à Alemanha, como uma arma política: “Chamámos a atenção dos nossos colegas alemães para o facto de as tentativas de politizar este gasoduto serem contraproducentes.”

A emissora alemã Deutsche Welle destacou um tom “aparentemente conciliatório” de Lavrov quando este disse que as conversações mostraram que havia uma possibilidade de um avanço, lento, numa direcção positiva.

Baerbock tinha antes dito que iria propor um regresso a conversações no chamado “formato Normandia”, entre a Ucrânia, Alemanha, França e Rússia, uma hipótese que não era considerada muito provável.

Lavrov apontou ainda o que disse ser um aumento de sentimento anti-russo em Bruxelas e “o grupo de países anti-Rússia na União Europeia”.

Para o analista alemão Thorsten Benner, director do Global Public Policy Institut em Berlim, “Baerbock conseguiu o tom certo na conferência de imprensa depois do encontro com Lavrov: ofereceu cooperação com base nos princípios da Carta das Nações Unidas, dos acordos de Helsínquia e Paris. Falou contra as ameaças contra a Ucrânia, o tratamento de Navalni, e da Memorial”, comentou no Twitter.