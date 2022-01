Designer Peter Nygard vê recusado o pedido de libertação sob caução

O designer Peter Nygard, nascido na Finlândia e de nacionalidade canadiana, vai ficar detido num estabelecimento prisional de Toronto, enquanto aguarda julgamento.

No Canadá, Nygard enfrenta seis acusações de agressão sexual e três de confinamento forçado, mas nos Estados Unidos também há processos a decorrer. O designer aceitou o pedido de extradição para os EUA, mas o ministro da Justiça do Canadá ainda não se pronunciou sobre o assunto e os detalhes do processo encontram-se sob segredo de justiça.

Desde a sua detenção, em Dezembro de 2020, e a pedido das autoridades norte-americanas, Peter Nygard nega qualquer acto ilícito, atribuindo as culpas a uma disputa que tem com um vizinho milionário nas Bahamas. Já a acusação descreve que o designer utilizou os recursos do Grupo Nygard, como funcionários da empresa, para recrutar raparigas menores. Os funcionários terão recorrido à força, fraude e coerção para coagir as raparigas, que foram abusadas sexualmente por Peter Nygard e por outras pessoas. A acusação também indica que o designer chamava as vítimas de “namoradas” ou “assistentes” e que as obrigava a acompanhá-lo em viagens, para poder continuar os abusos sexuais.

Nascido na Finlândia, Peter Nygard cresceu na província canadiana de Manitoba, acabando por dirigir as suas próprias empresas de vestuário com o seu nome e tornando-se uma das pessoas mais ricas e influentes do Canadá. Em 2019, a empresa internacional entrou com um pedido de insolvência no estado de Nova Iorque.