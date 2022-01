Taxa de juro da dívida alemã a 10 anos regressa a valores positivos

Alemanha era o único país da zona euro ainda com taxas de juro abaixo de zero na dívida a 10 anos. Tendência de subida deverá ser para manter.

Pela primeira vez desde 2019, a taxa de juro da dívida pública alemã a 10 anos, uma das principais referências no mercado obrigacionista em todo o mundo, registou esta quarta-feira um valor positivo, numa confirmação da tendência de subida dos custos de financiamento dos Estados na zona euro.

De acordo com a agência Reuters, a taxa de juro do Bund a 10 anos registada nas transacções realizadas no mercado secundário atingiu, durante esta manhã, os 0,025%. Desde 2019, antes do início da pandemia, que este indicador se encontrava em valores negativas, o que na prática significava que os investidores estavam dispostos a pagar juros para deterem os títulos de dívida a 10 anos emitidos pela Alemanha.

A Alemanha era o último país que, nas dívidas com 10 anos de maturidade, ainda registava taxas de juro negativas.

No caso de Portugal, onde as taxas de juro também têm vindo a subir, a taxa de juro da dívida a 10 ano encontra-se neste momento na casa dos 0,6%, sendo que no final de 2020 chegou também a atingir valores negativos.

Confirma-se assim que o período de taxas de juro extremamente baixas que se tem vivido na zona euro durante os últimos anos pode estar a chegar ao fim. Com a taxa de inflação aos níveis mais altos desde a criação do euro, o Banco Central Europeu (BCE) prepara-se para, no decorrer deste ano, retirar progressivamente as medidas de estímulo à economia que lançou durante a pandemia. Em Março próximo, colocará um ponto final no programa de compras líquidas de títulos de dívida pública lançado para reagir à pandemia – o PEPP – e irá começar a reduzir progressivamente a dimensão do programa de compras de dívida que já estava em vigor antes da crise.

Estas compras de dívida do BCE têm sido decisivas para manter as taxas de juro a níveis muito baixos ao longo dos últimos anos.

Em relação às taxas de juro de referência do BCE (usadas nos empréstimos de curto prazo concedidos aos bancos), e que estão há vários anos a zero, os responsáveis do banco central têm dado a entender que uma subida não ocorrerá durante este ano, uma vez que acreditam que a recente subida da inflação será um fenómeno passageiro.

No entanto, nos mercados, como revela a subida das taxas de juro de longo prazo da dívida pública dos países da zona euro, já se está a antecipar este movimento, principalmente na expectativa que as subidas de taxas que a Reserva Federal deverá brevemente realizar nos EUA possam vir a colocar o BCE ainda sob maior pressão para agir.