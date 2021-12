BCE abranda compra de dívida já a partir de Janeiro

O Banco Central Europeu (BCE) vai reduzir, já a partir de Janeiro, o volume mensal de compras de dívida pública, naquele que será o primeiro passo no processo de retirada progressiva dos estímulos delineado esta quinta-feira pela autoridade monetária da zona euro.

Com a taxa de inflação a chegar, no mês de Novembro, aos 4,9% na zona euro, os membros do conselho de governadores do BCE começaram, no final da reunião realizada esta quinta-feira em Frankfurt, a dar sinais de que estão agora mais preocupados com a persistência da subida de preços a que se assiste desde o início deste ano e alteraram, ainda que de forma moderada, os seus planos de retirada das medidas expansionistas que têm vindo a implementar durante a crise.

No comunicado que se seguiu à reunião, o BCE anunciou que, logo no primeiro trimestre do próximo ano, irá executar o seu programa de emergência ligado à pandemia de compras de activos (principalmente dívida pública) “a um ritmo mais baixo do que no trimestre anterior”.

Já estava definido que estas compras de dívida, as mais volumosas de sempre, iriam ficar concluídas em Março de 2022, e esse prazo mantém-se, mas o abrandamento agora decidido nos três meses finais do programa são já uma resposta do BCE à subida, acima do esperado, da taxa de inflação na zona euro.

Ainda assim, a entidade liderada por Christine Lagarde faz questão, no mesmo comunicado, de assegurar que o apoio do banco central à economia da zona euro se irá manter durante ainda bastante tempo. Em compensação ao abrandamento das compras dos próximos meses, o BCE prolongou até ao final de 2024 o período durante o qual irá reinvestir os títulos de dívida comprados através do programa de emergência pandémica. Isto é, sempre que um título de dívida pública (por exemplo portuguesa) detida pelo BCE atingir a sua maturidade, o banco central volta a comprar o mesmo montante de dívida do mesmo país.

Além disso, o BCE anunciou que no caso do programa normal de compra de activos (que já estava em vigor antes da pandemia), cujas compras mensais são actualmente de 20 mil milhões de euros, se irá processar um aumento para 40 mil milhões de euros ao mês no segundo trimestre de 2022, passando depois para 30 mil milhões no terceiro trimestre e regressando a 20 mil milhões a seguir.

O BCE diz que estas compras irão durar até que esteja garantido que a inflação atinge a sua meta de 2% no médio prazo e que terminarão “imediatamente antes de o BCE começar a subir as suas taxas de juro de referência”.

Nos EUA, onde a taxa de inflação atingiu em Novembro os 6,8%, o valor mais alto desde 1982, assistiu-se a esta quarta-feira a uma reversão mais brusca do rumo da política monetária. A Reserva Federal norte-americana operou mudanças significativas na sua política monetária, anunciando uma aceleração do ritmo a que irá diminuir o volume de compras de activos e agendando, para meados do próximo ano, as primeiras subidas nas taxas de juro.

A Fed decidiu que os cortes nas compras mensais passarão a ser agora de 30 mil milhões de dólares a cada mês (actualmente são 15 mil milhões de euros), o que significa que, no final de Março, o programa de compras poderá ser dado por finalizado.

Além disso, os membros do comité de política monetária da Fed prevêem agora que sejam realizadas logo três subidas de taxas de juro durante o próximo ano, com mais três subidas esperadas em 2023 e mais duas em 2024. O oresidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ao ser questionado sobre quando é que se poderia esperar a primeira subida de taxas de juro, disse não antecipar “uma espera muito longa” entre o fim do programa de compras de dívidas e a primeira subida de taxas de juro nos EUA.