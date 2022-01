Mais três longas-metragens portuguesas escaladas para o Festival de Berlim

É aquilo a que se chama “um fartote”: com o anúncio de mais três longas-metragens escaladas para a secção paralela Forum, sobe a oito o número de produções portuguesas seleccionadas para o Festival de Berlim 2022 (10 a 16 de Fevereiro), numa altura em que os alinhamentos da competição oficial e da competição paralela Encounters ainda estão por anunciar

Os três novos títulos, anunciados esta segunda-feira, são O Trio em Mi Bemol, de Rita Azevedo Gomes; Mato Seco em Chamas, assinado a meias pela portuguesa Joana Pimenta e pelo brasileiro Adirley Queirós; e o documentário de Raul Domingues Terra que Marca.

Estas três longas juntam-se na secção Forum, não competitiva, ao previamente anunciado Super Natural, de Jorge Jácome. Paralelamente, o festival tem já três títulos portugueses em concurso: as curtas By Flávio, de Pedro Cabeleira (Berlinale Shorts), e Aos Dezasseis, de Carlos Lobo (Generation 14Plus), e a longa documental As Águas do Pastaza, de Inês T. Alves (Generation Kplus).

Para O Trio em Mi Bemol, Rita Azevedo Gomes – que estreou o seu filme anterior, A Portuguesa, também no Forum de Berlim, em 2019 – adaptou a única peça escrita pelo cineasta francês Éric Rohmer para o teatro. Nascida de uma história pensada para o filme Quatro Aventuras de Reinette e Mirabelle que Rohmer decidiu autonomizar, O Trio em Mi Bemol conta nesta co-produção luso-espanhola com interpretações de Rita Durão e dos cineastas Pierre Léon e Ado Arrietta.

Por seu turno, Mato Seco em Chamas é um projecto longamente aguardado, uma ficção dirigida a meias pela portuguesa Joana Pimenta (Um Campo de Aviação) e pelo brasileiro Adirley Queirós (Branco Sai Preto Fica), prolongando a colaboração iniciada na longa Era uma Vez Brasília (2017), de Queirós, em que Pimenta foi directora de fotografia. O novo filme, co-produção luso-brasileira, é uma ficção que transfigura eventos reais que decorreram em 2012/2013 em Ceilândia, o subúrbio de Brasília de onde Queirós é natural.

Finalmente, o documentário Terra que Marca é assinado por Raul Domingues, que tem trabalhado como montador com Leonor Noivo, Ico Costa ou Leonardo Mouramateus.

Foto Terra que Marca, de Raul Domingues DR

No Forum, que este ano contará com 27 longas-metragens, os quatro títulos portugueses juntam-se a novas obras de uma série de autores já consagrados em festivais, como o senegalês Alain Gomis, o francês Éric Baudelaire, o brasileiro Gustavo Vinagre, o americano James Benning, o argentino Jonathan Perel ou o alemão Phillip Scheffner.

O festival alemão, que em 2022 decorrerá presencialmente, anunciará esta quarta-feira os filmes seleccionados para as duas competições nobres, a Competição Oficial (que deu em 2021 o Urso de Ouro a Má Sorte no Sexo ou Porno Acidental, de Radu Jude) e o concurso Encounters (onde A Metamorfose dos Pássaros, de Catarina Vasconcelos, teve estreia mundial em 2020).