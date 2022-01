Pedro Cabeleira concorre em Berlim pelo Urso de Ouro das Curtas

Realizador de Verão Danado é o único português escalado para a competição de curtas-metragens da Berlinale de 2022, que decorrerá presencialmente de 10 a 16 de Fevereiro. O português João Nunes Monteiro é uma das “futuras estrelas europeias” do ano.

Depois do anúncio de Super Natural, de Jorge Jácome na secção Forum, a edição 2022 do festival de Berlim anunciou esta quinta-feira mais um título português na selecção oficial. A competição de curtas-metragens Berlinale Shorts, que já deu o Urso de Ouro a Leonor Teles, Diogo Costa Amarante ou João Salaviza, terá este ano a concurso By Flávio, a nova curta de Pedro Cabeleira, realizador de Verão Danado.