Em família: dos palcos aos bastidores, entre sons, sapos e bacalhaus

FESTA

9.º Aniversário do Aquário dos Bacalhaus

15 e 16 de Janeiro

"A cereja no topo do bolo.” Assim vem apresentado o Aquário dos Bacalhaus que, desde 2013, complementa a visita e a história da faina maior contada no Museu Marítimo de Ílhavo. O espaço propõe um mergulho no mundo do animal e da espécie Gadus morhua – também conhecida como bacalhau do Atlântico e peixe-símbolo da gastronomia portuguesa – convidando a entrar naquela que é uma das maiores aventuras da história nacional: a descoberta da Terra Nova e a pesca do bacalhau nos mares gelados do Atlântico Norte. O nono aniversário do aquário tem direito a festa. Numa celebração dedicada às famílias, alinham-se as marionetas de Sereias e Baleias, uma leitura, a apresentação do livro Os Peixes que Fugiram da História de Maria João Freitas e Mariana Rio, uma conversa sobre o impacto das alterações climáticas, a actividade Mergulhador por Um Dia e a inauguração das exposições Heróis do Mar e Peixografia, respectivamente, de ilustração de Sara Bandarra e de fotografia de Vasco Pinhol, sendo a primeira animada com encenações da associação Quinto Palco. Sábado, a partir das 10h30, e domingo, a partir das 15h, com entrada livre, mas sujeita a inscrição em 234 329 990 ou visitas.mmi@cm-ilhavo.pt.

TEATRO

Não Há Duas sem Três

14 a 30 de Janeiro

No LU.CA - Teatro Luís de Camões (Lisboa), vai a cena um “monólogo todo-o-terreno”. Nesta terceira parte da trilogia iniciada com A Grande Corrida (2012) e seguida por Muita Tralha Pouca Tralha (2017), a actriz e encenadora Catarina Requeijo recupera as personagens da tia orgulhosa Odete, do tio rezingão Alfredo e da sobrinha automobilista Manuela para lembrar, entre rimas e humor, uma atribulada ida à feira popular desta família quase perfeita. Sessões familiares às 18h30 (dia 14) e às 16h30 (dias 15, 16, 22 e 29). Nos domingos de 23 e 30 de Janeiro, há dose dupla, às 11h30 e 16h30. Bilhetes a 3€ (criança) e 7€ (adulto).

Engolir Sapos

15 de Janeiro

A companhia Amarelo Silvestre leva ao Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa) uma peça “sobre preconceitos e sapos de loiça”. A ideia é promover a reflexão familiar sobre a convivência de diferentes etnias, a forma como olhamos o outro e o perigo das generalizações. A dramaturgia é de Fernando Giestas; a encenação, de Rafaela Santos. Integrada na primeira edição do Amostra - Encontro Nacional de Artes Performativas para a Infância e Juventude, é apresentada às famílias no sábado, às 14h30, com bilhetes a 11€.

Antiprincesas: Frida Kahlo

16 de Janeiro

Uma sessão de teatro para crianças que tem como protagonista uma personagem real: a pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954). Criada por Cláudia Gaiolas no âmbito de uma colecção dedicada a mulheres que marcaram a História, a peça é protagonizada por Leonor Cabral, que dá vida a histórias de “mulheres comuns, heroínas na vida real que desafiaram os cânones e revolucionaram o mundo”, conforme apresentação do Teatro Meia Volta. Domingo, às 16h, no Convento de São Francisco, em Coimbra (5€).

MÚSICA

O Cão Que Vem de Tão-Tão Longe

15 e 18 a 21 de Janeiro

Pelas mãos do UmColetivo, e com interpretação de Cátia Sá e Cátia Terrinca, um espectáculo que tem como ponto de partida a música de Moondog, pseudónimo de Louis Thomas Hardin, compositor apresentado como um “excêntrico e visionário viking que tocou nas ruas de Nova Iorque e foi admirado por Igor Stravinsky e Frank Zappa”. Sábado, às 11h, e de terça a sexta, às 10h30, na Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. O bilhete custa 3,50€ (dias úteis) e 6€ (fim-de-semana).

Das Gavetas Nascem Sons

15 de Janeiro

A Sonoscopia mostra aos mais pequenos um objecto-instrumento musical colectivo composto por 42 gavetas. Cada uma tem os seus materiais e sonoridades, feitas de madeira, plástico, cartão ou borracha. Uma espécie de contador de sons, “onde se escutam e criam histórias de uma forma muito especial”. O encontro está marcado para as 10h, 12h e 16h de sábado, na Culturgest de Lisboa. A entrada custa 5€.

DANÇA

As Estrelas Lavam os Teus Pés

20 de Janeiro

À boleia do NANT - Novas Acções, Novos Tempos, o Teatro Viriato (Viseu) recebe um espectáculo que pega no Jardim das Delícias pintado por Hieronymus Bosch para dar aos mais novos uma visão “do universo intrigante e desafiador” do pintor, onde não faltam movimentos nem imaginação. Criado e interpretado por Sara Anjo, com cenário musical de Madalena Palmeirim, é apresentado ao público familiar na quinta, às 19h30 (5€).

VISITAS

Onde Está o Gil?

Uma visita virtual ao mundo do teatro conduzida por Gil Vicente, considerado o fundador desta arte em Portugal, por altura do século XVI, e a quem caberá mostrar os bastidores. Porque um espectáculo se faz com actores, mas também com uma “enorme equipa de fazedores”, como técnicos ou produtores, que por norma ficam atrás do pano e são invisíveis para o público, são dadas a conhecer as várias mãos que montam as peças, num vídeo disponível gratuitamente na plataforma Cultural Kids. No mesmo palco estão disponíveis fichas de actividades, organizadas por ciclos de ensino, para trabalhar em ambiente escolar e “alargar o interesse dos alunos sobre a temática das profissões ligadas à criação de um espectáculo”.

Visitas Temáticas no Museu da Farmácia

Até 29 de Janeiro

O Museu da Farmácia dedica o mês de Janeiro à literatura. Sherlock Holmes, Agatha Christie e Eça de Queiroz dão o mote ao programa de visitas temáticas alinhado para os núcleos de Lisboa e do Porto, que pretende celebrar a vida e obra destes escritores sem esquecer a componente científica. Assim, Sherlock Holmes – A Época e a Ciência põe o foco no “rigor do conhecimento científico e da investigação criminal, bem como o modo de vida da época vitoriana” (dias 13 e 21 de Janeiro, às 18h30, respectivamente em Lisboa e no Porto); Agatha Christie no Museu da Farmácia cruza a obra da escritora britânica com as “intemporais peças arqueológicas da Mesopotâmia e do Egipto” (20 de Janeiro, às 18h30, em Lisboa, e no dia seguinte, às 15h30, no Porto); e A Farmácia na Obra de Eça de Queiroz propõe uma viagem ao século XIX com paragens na “medicina tropical, construção dos impérios europeus, moral sexual e desenvolvimento da microbiologia” (27 de Janeiro, às 18h30, em Lisboa). O museu dinamiza ainda vários ateliês para crianças a partir dos cinco anos: Brigada Antivírus (dia 15), Viagem Espacial (22) e Magia da Ciência (29), sempre às 15h, em Lisboa e no Porto. Quer para as visitas, quer para as actividades, a entrada custa 6€.

Lisbon Story Centre

Desde meados de Dezembro que o museu da Praça do Comércio (Lisboa) alberga um simulador que replica a sensação de voar a bordo da “nova passarola”, uma máquina “inspirada na época do Bartolomeu Gusmão”, onde o próprio padre-voador-inventor se encarrega de dar as boas-vindas. Basta subir a uma plataforma e colocar os óculos especiais. A primeira usa um sistema hidráulico para recriar os movimentos do voo; os segundos dão acesso a imagens captadas por um drone, a 360º e alta resolução. Depois, é só desfrutar da sensação de sobrevoar Lisboa, Cascais e Sintra, com vistas largas e cimeiras (e som envolvente) para sítios como o Castelo de São Jorge, a Ponte 25 de Abril, o MAAT, o Mosteiro dos Jerónimos, a Baía de Cascais ou a Quinta da Regaleira. A experiência custa 10€, descendo para 8€ se feita em família (dois adultos e duas crianças) e ficando a 15€ se for combinada com a visita ao museu, que está aberto todos os dias, das 10h às 19h. Sílvia Pereira