Outubro foi o mês com mais passageiros aéreos desde o início da covid-19

Em Outubro, passaram pelos aeroportos portugueses 3,98 milhões de passageiros, o que representa o valor mais alto desde o início da pandemia de covid-19. Apesar de superar Agosto e de quase triplicar face aos números de idêntico período do ano passado, não deixa, no entanto, de representar um recuo de 27% face a Outubro de 2019. E se os dados publicados esta terça-feira pelo INE dão nota de uma melhoria da circulação de pessoas, essa tendência está agora ameaçada pela variante Ómicron.

Segundo o INE, destes 3,98 milhões de passageiros, 46% passaram por Lisboa, seguindo-se o Porto com 22% do total e Faro com 18%. Os franceses dominaram a tabela dos visitantes internacionais, com 271,1 mil passageiros desembarcados no mês em análise, seguidos de perto pelos britânicos, com 261,2 mil.

Feitas as contas aos dez meses do ano, o INE dá conta de “um aumento de 18,6% no número de passageiros movimentados nos aeroportos”, mas, comparando com o mesmo período de 2019, há uma redução de 62,1%, o que evidencia bem os impactos da covid-19.

Nesses dez meses, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, com uma subida de 13,2% no número de passageiros desembarcados, chegando aos 1,47 milhões, seguida pelo Reino Unido (um milhão), Alemanha (790,9 mil), Espanha (665,2 mil) e Suíça (518,2 mil). A Suíça, diz o INE, “destacou-se com o maior crescimento no número de passageiros embarcados e desembarcados (+25,6% e +20,9%, respectivamente)”.

Durante Outubro, refere o INE, registou-se o “desembarque médio diário de 64 mil passageiros no conjunto dos aeroportos nacionais (59 mil em Setembro)”, valor que representou o triplo do registado no mês homólogo de 2020 e aproximou-se do nível observado em Outubro de 2019 (86 mil).