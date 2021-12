Medidas de contenção no Natal desaceleram retoma no turismo

“O aumento de casos e as medidas de contenção vieram trazer alguns cancelamentos, sobretudo nos jantares e almoços de Natal, quer de famílias quer de empresas. Acresce que a procura diminuiu e ocorreu uma quebra nas reservas” para o período de Natal e de fim de ano, diz Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), quando questionada sobre o anúncio de novas restrições por parte do Governo, com destaque para a “semana de contenção” entre 2 e 9 de Janeiro, e reservas para esta quadra.