Emitido mandato de apreensão do telefone de Alec Baldwin no rastro da arma que matou Halyna Hutchins

A polícia obteve, na quinta-feira, um mandado de apreensão do telemóvel do actor Alec Baldwin por causa da investigação sobre a arma que matou a directora de fotografia Halyna Hutchins, em Outubro, no local de filmagens do western Rust, no Novo México, mostram documentos judiciais a que a Reuters teve acesso.

O pedido de mandado de busca foi feito ao tribunal do condado de Santa Fé quase duas semanas depois que um promotor que supervisiona a investigação ter dito que algumas pessoas que manusearam armas no set de filmagem poderão enfrentar acusações criminais decorrentes da morte de Halyna Hutchins.

O mandado autoriza os investigadores a apreender o smartphone de Baldwin para examinar mensagens de texto, correspondência por e-mail, comunicações em redes sociais, actividade nos motores de busca e outras informações armazenadas no dispositivo, de acordo com os documentos.

No pedido de mandado, a detective Alexandria Hancock justifica que tinha já pedido a Baldwin e ao seu advogado que o telefone lhe fosse entregue, mas que “foi instruída a obter um mandado”, o que fez. Nem o mandado nem a declaração de sete páginas citam qualquer material específico que os investigadores estejam à procura no telefone do actor.

Contudo os suspeitos, vítimas e testemunhas “muitas vezes fazem e/ou recebem chamadas e/ou mensagens antes, durante e/ou depois da prática do(s) crime(s). Essas informações, se existirem, podem ser materiais e relevantes para esta investigação”, justifica o pedido que chegou ao tribunal. “Vários e-mails e mensagens de texto foram enviados e recebidos sobre a produção do filme Rust e no decorrer da investigação” após o tiroteio de 21 de Outubro.

Alec Baldwin reconheceu que, durante as filmagens, tinha na mão um revólver Colt.45 quando a arma disparou durante um ensaio, disparando um tiro que atingiu Hutchins no peito e a matou. O director Joel Souza ficou ferido. Mais recentemente, durante uma entrevista para a televisão, o actor declarou que nunca puxou o gatilho e negou a responsabilidade pelo tiroteio. E acrescentou que não tinha ideia de como é que uma arma verdadeira estava no local de filmagens.

De acordo com o mandado da detective Hancock, a armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed, responsável pelas armas no local de filmagens declarou, quando interrogada, que carregou a arma com o que ela acreditava serem seis balas falsas, antes do fatídico ensaio, no início daquele dia. Gutierrez-Reed também relatou ter tido problemas para inserir o sexto cartucho no cilindro da arma, conseguindo encaixá-lo somente depois de o ter limpo, disse na mesma declaração.