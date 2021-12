Tribunal britânico autoriza extradição de Assange para os EUA

Advogados do fundador da WikiLeaks vão recorrer da decisão. Juiz disse estar satisfeito com as garantias dadas pelo Governo dos EUA em relação às condições de detenção de Assange.

Um tribunal britânico deu razão esta sexta-feira ao pedido feito pelos EUA para a extradição do fundador da WikiLeaks, Julian Assange, acusado de espionagem.

O juiz responsável pelo processo mostrou-se satisfeito com as garantias fornecidas pelos Estados Unidos acerca das condições de detenção de Assange, incluindo a promessa de não ser enviado para uma prisão de segurança máxima, conhecida como ADX, no Colorado, e de que o denunciante será transferido para a Austrália, de onde é originário, para cumprir a sua pena caso venha a ser condenado.

No início do ano, o Tribunal Central de Criminal de Inglaterra e do País de Gales tinha rejeitado o pedido de extradição, mas as autoridades norte-americanas recorreram da decisão. Na altura, a juíza Vanessa Baraitser justificou a rejeição baseando-se num relatório psiquiátrico que apontava uma hipótese elevada de Assange poder vir a cometer suicídio se viesse a estar preso nos EUA.

Assange é acusado pelos EUA de 18 crimes de espionagem relacionados com a divulgação, através do site WikiLeaks, de mais de 700 mil documentos diplomáticos e outros registos confidenciais sobre as actividades militares norte-americanas, sobretudo no âmbito das guerras no Iraque e Afeganistão. A Justiça dos EUA diz que a revelação dessas actividades pôs em perigo a vida de muitas fontes dos serviços secretos. Pelos crimes de que é acusado, Assange pode vir a ser condenado a uma pena de até 175 anos de prisão.

Para os seus defensores, o trabalho de Assange permitiu vislumbrar inúmeros casos de abusos e violações de direitos humanos pelas forças norte-americanas nos dois cenários de guerra.

A noiva de Assange, Stella Morris, disse que os advogados vão recorrer da decisão “o mais rapidamente possível”. “Como é que pode ser justo, como pode ser correcto, como pode ser possível, extraditar o Julian para o mesmo país que planeou executá-lo?”, questionou.

Entre 2012 e 2019, Assange esteve refugiado na embaixada do Equador em Londres para escapar à extradição para a Suécia, onde era acusado de crimes sexuais, que sempre negou e que acabaram por ser retirados.