Primeira edição de Harry Potter foi vendida por mais de 415 mil euros

No ano em que se celebram duas décadas da estreia do primeiro filme da saga Harry Potter, foi vendida a primeira edição do livro, nos Estados Unidos, por um preço recorde. A obra foi leiloada esta quinta-feira, 9 de Dezembro, por 471 mil dólares (cerca de 417.97 mil euros), quebrando, assim, um recorde mundial para ficção do século XX.

Harry Potter e a Pedra Filosofal de J. K. Rowling foi publicado pela primeira vez em 1997, no Reino Unido, numa edição de capa dura com uma ilustração. A Heritage Auctions, a leiloeira responsável, descreveu esta edição como “mágica, incrivelmente brilhante e muito perto de intocada”. Nos EUA, o livro foi publicado, no mesmo ano, com um título diferente: Harry Potter e a Pedra do Feiticeiro.

A edição leiloada a preço recorde é uma das (apenas) 500 cópias impressas com esta encadernação, avança a leiloeira de Dallas, no Texas. O preço final foi seis vezes mais de o que foi estimado inicialmente, 70 mil dólares (cerca de 62 mil euros). “É não só o livro de Harry Potter mais caro alguma vez vendido, como é a obra de ficção publicada comercialmente no século XX leiloada por o valor mais caro de sempre”, revelou, em comunicado, o vice-presidente da Heritage Auctions, Joe Maddalena. O livro chegou às mãos da leiloeira através de um coleccionador norte-americano. Quanto à identidade do comprador, esta não é conhecida.

Foto A edição leiloada Reuters/Heritage Auctions

Em leilões anteriores, as primeiras edições de Harry Potter foram licitadas por valores entre os 110 e 138 mil dólares (entre 97 e 122 mil dólares). Além do livro leiloado, J. K. Rowling escreveu mais seis livros sobre as aventuras do feiticeiro órfão e vendeu mais de 500 milhões de exemplares, em todo o mundo, em 80 línguas, de acordo com a editora norte-americana Scholastic. Os livros tornaram-se um fenómeno que se traduziu em oito filmes, que nas bilheteiras de todo o mundo renderam 7,8 mil milhões de dólares (perto de sete mil milhões de euros).

Em 2001, o primeiro filme da saga bateu o recorde de bilhetes vendidos num único dia durante a estreia, nos Estados Unidos, arrecadando 31,6 milhões de dólares (28 milhões de euros). A 1 de Janeiro de 2022, a HBO Max irá estrear uma retrospectiva televisiva especial para assinalar os 20 anos dos títulos. Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Ron Weasley) vão reunir-se com membros do elenco, mas J. K. Rowling não estará presente.

Em 2020, dois dos maiores sites de fãs de Harry Potter, afastaram-se da autora da saga, devido às suas declarações sobre transgéneros, crenças contrárias à mensagem de aceitação que passa nos best-sellers. J. K. Rowling publicou um longo ensaio onde revelou acreditar que as exigências dos activistas transsexuais seriam perigosas para as mulheres. “Quando abrem as portas das casas de banho e vestiários a qualquer homem que acredite ou sente que é uma mulher… então abrem a porta a todo e qualquer homem que queira entrar”, escreveu então.