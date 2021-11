Filmes Harry Potter comemoram 20 anos num programa de TV especial — mas sem J.K. Rowling

As estrelas dos filmes Harry Potter — Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint — vão reunir-se com outros membros do elenco do franchise cinematográfico para uma retrospectiva televisiva especial que assinala os 20 anos dos títulos, anunciou o estúdio Warner Bros. esta semana. Mas a autora J.K. Rowling não estará entre os presentes no programa, surgindo em imagens de arquivo.

Robbie Coltrane, que interpretou Hagrid, Tom Felton (Draco Malfoy), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Gary Oldman (Sirius Black), o realizador Chris Columbus e outras estrelas dos oito filmes vão juntar-se aos actores que começaram como crianças nos filmes para o especial Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, filmado no estúdio de Londres onde o primeiro filme foi feito.

O programa será transmitido na plataforma de streaming HBO Max a 1 de Janeiro. A HBO Portugal, braço da Warner/HBO em Portugal, ainda não anunciou se e quando transmitirá o programa no território nacional, mas o especial de reunião da série Friends, da mesma plataforma HBO Max, acabou por ser emitido no serviço português. A HBO Portugal dará lugar à HBO Max no território português no segundo semestre de 2022.

A retrospectiva verá o elenco regressar aos cenários originais da escola de Hogwarts que apareciam no filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, estreado em Novembro de 2001. O franchise baseado nos livros de Rowling sobre um órfão com poderes mágicos arrecadou cerca de 7,8 mil milhões de dólares nas bilheteiras de todo o mundo.

O nome de Rowling não estava incluído no anúncio do novo programa, lançado na terça-feira, mas de acordo com uma fonte próxima da produção a autora aparecerá em imagens de arquivo que serão exibidas no programa. No último ano, as opiniões de Rowling sobre questões transgénero têm causado controvérsia e algumas pessoas da comunidade LGBTQ acusam a autora de transfobia.

O programa é um de vários eventos especiais para assinalar o 20.º aniversário dos filmes, incluindo um concurso de televisão tipo quiz para fãs, que será apresentado por Helen Mirren, e que contará com aparições de alguns dos membros do elenco mas também celebridades que também são aficcionadas da saga, como os comediantes Pete Davidson e Jay Leno.