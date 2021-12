Em família: de foco apontado a mundos de pequenos e de gigantes

FESTIVAIS

Foco Famílias

9 a 12 de Dezembro

No Porto, o Teatro Campo Alegre volta a apontar o foco a crianças e famílias. Para a quinta edição do festival, que volta ao formato presencial, estão prometidas “viagens pelo mundo fora, a história da primeira mulher a votar em Portugal, uma visita a um lugar feito de espuma e a descoberta do que está atrás do palco”, revela a cartilha. O programa passa pelas Antiprincesas #Carolina Beatriz Ângelo de Cláudia Gaiolas, As Árvores Não Têm Pernas para Andar de Joana Gama e Le Petit Bain de Johanny Bert, fundador da Compagnie Théâtre de Romette (em estreia nacional). As oficinas Palco para Toda a Obra, dinamizadas por Ángela Diaz Quintela, completam a oferta. A entrada em cada espectáculo custa 2,50€ (criança) e 7€ (adulto), sendo gratuita para as oficinas, mediante apresentação de bilhete de um dos espectáculos do festival. Cartaz detalhado aqui.

Comic Con Portugal

9 a 12 de Dezembro

É o maior evento de cultura pop do país e está de volta ao formato presencial, depois de uma edição digital em 2020. A sétima Comic Con Portugal assenta arraiais no Parque das Nações, em Lisboa, com A New Hope a dar o tom ao cartaz. Ao recinto instalado à beira-Tejo chegam artistas e fãs de vários quadrantes, do cinema à televisão, passando pela banda desenhada, gaming, cosplay, literatura, videojogos e música. Entre os vários trunfos na manga estão as presenças de Misha Collins, Manu Bennett, Lana Parrilla, Luccas Neto & Gi, Matthieu Bonhomme, Richard Morgan, Noah Schnapp e Mike Grell. As portas estão abertas das 12h às 20h (sábado e domingo, a partir das 10h), com bilhetes diários entre 35€ e 40€ (10€ dos seis aos 12 anos) e passes a 110€.

CIRCO

Circo de Natal

10 de Dezembro a 2 de Janeiro

A tradição conta oito décadas e leva ao Coliseu Porto Ageas acrobacias, humor, malabarismo, ilusionismo, trapézio, dança, “um globo radical e uma banda sci-fi”, entre outras habilidades. Nesta festa de aniversário redondo, de ambientes “futuristas e intergalácticos”, une-se o circo tradicional ao contemporâneo para uma “experiência musical, visual e temática de grande envolvimento e impacto”. Com banda sonora à medida, são apresentados 15 números circenses que prometem pôr o espectador a explorar novos mundos sem sair da cadeira. Os bilhetes custam entre 8€ e 18€; o mapa de sessões (de quarta a domingo) e respectivos horários podem ser consultados aqui.

MÚSICA

Quimera

11 e 12 de Dezembro

O Coro Juvenil da Universidade de Lisboa interpreta Quimera, a cantata cénica composta por João Lucena e Vale, aproveitando a viagem para pôr nas pautas peças de Mozart, Bruckner, Schubert e Rossini. O espectáculo conta com a direcção musical de Erica Mandillo e a participação dos bailarinos Tiago Barreiros e Carlota Rodrigues. Está marcado para sábado e domingo, às 17h30, no Teatro São Luiz (Lisboa), com bilhetes a 3€ (criança) e 7€ (adulto).

Panda e Os Caricas - O Musical na Ilha

11 de Dezembro a 2 de Janeiro

Se no Bairro do Panda tudo é possível e a animação é garantida, nesta ilha a bitola não ficará abaixo. É lá que estão os heróis do musical, a braços com as aventuras de umas férias e as desventuras trazidas por uma tempestade. O espectáculo percorre vários palcos do país, com partida em Portimão (dia 11, às 11h e 15h, no Portimão Arena) e chegada em Guimarães (dia 2, às 11h, 14h30 e 18h, no Multiusos). Entre os dois, há paragens em Évora (dia 12, às 14h30 e 18h, na Arena d’Évora); em Lisboa (dias 18 e 19, às 11h, 15h e 18h30, no Campo Pequeno) e no Porto (dia 26, às 14h30 e 18h, e dia 27, às 18h, na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota). Bilhetes entre 17,50€ e 40€, pagos a partir dos três anos.

TEATRO

Os Grandes Não Têm Grandes Ideias

12 de Dezembro

Escrita e interpretada por Neusa Fangueiro (a quem se juntam músicas e marionetas), a história do encontro entre uma menina chamada Constança e uma criatura minúscula chamada Ninguém, que se põem a divagar sobre as ideias dos adultos. É contada no Convento São Francisco, em Coimbra, domingo, às 16h. A entrada custa 5€ (4€ para menores de 12 anos).

Gulliver

14 de Dezembro

A obra de Jonathan Swift, sobre a viagem de um homem que tinha medo do desconhecido mas que se aventurou para conhecer novos mundos, ideias e pessoas, serve de base ao espectáculo de Tiago Cadete. Este Gulliver moderno veste o fato de VJ e usa imagens digitais para contar uma história interactiva. Terça, às 19h (às 15h para escolas), no Teatro das Figuras, em Faro. Bilhetes a 6€.

PASSEIOS

Perlim

1 a 30 de Dezembro

A Quinta do Castelo de Santa Maria da Feira volta a transformar-se num lugar comandado pelos sonhos, onde se pode falar “perlinês” (a língua dos pês), voar num slide, dançar numa discoteca à medida, saltar de árvore em árvore, passear pelos recantos na natureza, deslizar na pista de trenós, entrar na padaria da Lapónia, mergulhar em histórias de encantar ou andar de carrossel e de comboio. Tudo sob o olhar atento da Plim, “a cuidadora das estrelas, que oferece o seu brilho às árvores de Natal de todo o universo”. Aberto das 13h30 às 19h (excepto dias 13, 14, 15, 24 e 25 de Dezembro). Nos dias de semana, a entrada custa 6€ (dos 3 aos 12 anos e seniores) e 7€ (dos 13 aos 64 anos). Aos fins-de-semana e feriados, o bilhete custa mais um euro. Em ambos os casos, as crianças até aos dois anos não pagam. A pulseira de acesso a todos os dias do evento está disponível por 15€.

Presépio Gigante

1 de Dezembro a 9 de Janeiro

Vila Real de Santo António volta a mostrar as medidas do seu presépio, considerado o maior do país: é habitado por 5600 peças, espraia-se por 230 metros quadrados e custou 2500 horas de trabalho, mais de 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra e três mil quilos de cortiça, entre outros números. À espera dos visitantes, no Centro Cultural António Aleixo, estão histórias de Natal e das tradições algarvias, num cenário onde se incluem figuras mecanizadas e outros efeitos cénicos. Todos os dias, das 10h às 13h e das 14h30 às 19h – excepto 24 e 31 de Dezembro (com encerramento às 18h) e 1 de Janeiro (com abertura às 14h30). A entrada custa 1€ (0,50 € até aos dez anos).

Monção, Um Globo de Natal

26 de Novembro a 2 de Janeiro

Iluminações, decoração, animação de rua, um mercado natalício com artesanato, um presépio em madeira esculpido ao vivo nos dias 11 e 12 de Dezembro e um Pai Natal cheio de surpresas, cuja chegada está agendada para dia 24, às 15h. Estas são algumas das estrelas a brilhar no programa que o município de Monção desenhou para a quadra, cujo epicentro está nas praças Deu-la-Deu e da República. A cereja no topo do globo está num novo baralho de cartas, com perguntas sobre a festa do Corpo de Deus/Coca de Monção, composto para o jogo de tabuleiro Monção e o Dragão – Uma Peleja Ancestral.