Partidos acusam PS e Governo de usarem covid como desculpa para o “disparate” de extinguir o SEF

Abateu-se uma chuva de acusações sobre o PS por causa da sua proposta de adiamento da entrada em vigor da lei que extingue o SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, espartilha as competências policiais pelas restantes forças de segurança e as administrativas na nova Agência Nacional para as Migrações e Asilo. Todos os partidos – à excepção do Bloco que ajudou os socialistas a aprovarem o diploma – acusaram o PS e o Governo de estarem a usar a pandemia de covid-19 como argumento para adiarem a concretização do erro e da irresponsabilidade de todo o processo (que até o Presidente da República questionou na promulgação).