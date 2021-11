Jerónimo lidera lista da CDU em Lisboa, João Oliveira em Évora, Diana Ferreira no Porto

Não há grandes alterações em relação aos nomes de há dois anos pelo menos nos distritos mais importantes para os comunistas: a CDU, a coligação eleitoral que junta o PCP e os Verdes anunciou nesta quarta-feira de manhã alguns cabeças de lista às eleições legislativas de 30 de Janeiro, dando resposta a algumas questões que surgiram depois da reunião do Comité Central do início da semana.

O secretário-geral, Jerónimo de Sousa, volta a ser o número no principal distrito do país, Lisboa, enquanto o actual líder da bancada parlamentar, o deputado e advogado João Oliveira, volta a concorrer por Évora. Pelo Porto, é a deputada e psicóloga Diana Ferreira quem volta a ocupar o primeiro lugar, enquanto em Santarém se mantém um dos históricos parlamentares, o jurista e professor universitário António Filipe. Depois de Jerónimo de Sousa, é o mais experiente da bancada, indo já a cumprir a sua décima legislatura.

Por Beja, também há um repetente, o enfermeiro João Dias; e a ecologista Heloísa Apolónia, que havia deixado o Parlamento em 2019 precisamente por não ter conseguido ser eleita por Leiria, distrito pelo qual volta agora a candidatar-se.

Para o círculo de Braga, avança o professor e dirigente sindical Joaquim Celestino Ribeiro como cabeça de lista - a CDU há muito que não elege no distrito. Na Madeira candidata-se a operária conserveira Herlanda Amado, que integra a assembleia municipal do Funchal. E pelo círculo eleitoral da Europa avança Joana de Abreu Carvalho, doutorada em biotecnologia e que trabalha no Reino Unido na área da investigação em oncologia.