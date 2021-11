PS “corta” âmbito da videovigilância mas agora quer sistemas em todas as esquadras

Ficam de fora do novo texto a generalidade dos drones e os dados biométricos. Câmaras das fardas têm já regras mais específicas, embora o Governo continue a ter quase toda a liberdade para a regulamentação.

O PS deu um grande passo atrás no âmbito do uso de videovigilância pelas forças e serviços de segurança para conseguir salvar pelo menos as câmaras de fardamento e o uso de alguns drones, mas acrescentou na lei a instalação de sistemas de videovigilância em instalações policiais de atendimento ao público.