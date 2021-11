PSD disponível para deixar passar apenas bodycams e videovigilância da floresta

Apesar do parecer muito crítico da Comissão Nacional de Protecção de Dados, ainda pode haver salvação de pelo menos parte da proposta de lei do Governo para o novo regime de utilização da videovigilância pelas forças e serviços de segurança. O PSD está disponível para viabilizar as matérias das câmaras portáteis de fardamento dos polícias (as chamadas bodycams) e as relacionadas com a videovigilância da floresta para detecção de incêndios. Mas pouco mais. O PS já prometeu entregar nesta segunda-feira uma “versão mais enxuta” da proposta do Governo para tentar salvar estas matérias.