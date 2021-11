Governo irredutível em manter subida dos salários da função pública em 0,9%

O Governo mantém-se “irredutível” e não acrescenta nem mais uma décima à sua proposta de aumentos salariais na função pública para 2022. Assim, haverá uma subida transversal das remunerações de 0,9% e os trabalhadores que ficarem a receber menos do que o salário mínimo (que deverá passar para 705 euros) terão um aumento que poderá chegar aos 6% no próximo ano.

Esta foi a conclusão da reunião entre a Frente Comum e a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que nesta segunda-feira está a receber os representantes dos trabalhadores para mais uma ronda negocial.

Os sindicatos tinham a expectativa de que o Governo melhorasse a sua proposta de actualização salarial e que respondesse a problemas como a subida do subsídio de alimentação ou a contagem do tempo de serviço dos precários integrados nos organismos públicos. Mas isso acabou por não acontecer.

“Não houve novidades nenhumas, nem sequer na postura do Governo que se mantém irredutível e completamente surdo em relação às propostas dos trabalhadores”, resumiu no final do encontro Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum. “Esta reunião foi a confirmação daquilo que temos vindo a dizer: o Governo convoca as estruturas sindicais para negociar e não o faz e, por outro lado, tem condições para resolver problemas e opta por não o fazer”, continuou.

Nem a greve de sexta-feira, 12 de Novembro, convocada pela Frente Comum, levou o Governo a avaliar as propostas dos sindicatos ou a alterar a sua posição.

Esta é a segunda ronda negocial entre o Governo e os sindicatos da função pública depois de a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022 ter sido chumbada no Parlamento, levando à convocação de eleições legislativas antecipadas.

Na primeira ronda, a ministra Alexandra Leitão confirmou que, apesar do chumbo do OE, o Governo mantinha a intenção de aumentar os salários da generalidade dos funcionários públicos em 0,9%, enquanto a remuneração base seria alinhada com o valor do salário mínimo (traduzindo-se num aumento de 6% para os trabalhadores que ganham menos).

Pelo caminho fica o aumento de 50 euros do salário base da carreira técnica superior e a melhoria da posição de entrada dos trabalhadores com doutoramento, assim como a revisão da Tabela Remuneratória Única (TRU) que, fruto dos aumentos do salário mínimo, tem visto desaparecer as primeiras posições remuneratórias. São medidas, justificou a ministra na semana passada, que “consideramos que no actual contexto não podem avançar”.