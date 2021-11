Escolas fechadas e saúde em serviços mínimos numa greve “com grande adesão”

A greve convocada pela Frente Comum para esta sexta-feira está a levar ao encerramento de dezenas escolas um pouco por todo o país, ao cancelamento de consultas em hospitais e centros de saúde, vários serviços de Segurança Social estão fechados e há perturbações no atendimento ao público nas autarquias e noutros serviços públicos.

O retrato foi traçado a meio da manhã pelo coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, que fala numa “grande adesão” a uma greve “oportuna” e com “revindicações justas”.

No arranque da greve, ainda no final da noite de quinta-feira, “a maioria” dos hospitais dos grandes centros urbanos asseguraram apenas os serviços mínimos no turno da noite e também houve perturbações na recolha do lixo, nos centros educativos e nos centros de vigilância electrónica.

Já nesta sexta-feira da manhã, chegaram notícias de dezenas de escolas fechadas um pouco por todo o país e de “muitos hospitais e centros de saúde” em serviços mínimos e com consultas encerradas.

Além disso, adiantou o dirigente, o atendimento da Segurança Social em Lisboa teve vários departamentos encerrados e no Centro Nacional de Pensões apenas três dos 18 funcionários se apresentaram ao serviço. Na Loja do Cidadão do Porto, a Segurança Social também tinha o balcão fechado.

“Estamos a ter uma grande adesão”, assegura.

Sebastião Santana rejeita que o impacto da greve se sinta mais nas grandes cidades, dando como exemplo Castelo Branco, Figueira da Foz ou a Covilhã, “bastante afectadas pela greve, sobretudo com escolas encerradas e com hospitais e centros de saúde com perturbações”.

Também nas autarquias a greve está a fazer-se sentir de forma “expressiva”. Ainda na noite de quinta-feira, Almada, Amadora, Évora, Loures, Odivelas, Palmela, Moita e Seixal registaram uma “adesão de 100%” nos serviços de recolha de lixo e higiene urbana, o que levou a que estas tarefas não tenham sido cumpridas. Lisboa, Sintra e Funchal “registaram uma adesão muito significativa, tendo a recolha sido fortemente afectada”, segundo as informações recolhidas pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL).

Apesar de o Orçamento do Estado (OE) para 2022 ter sido chumbado e de terem sido convocadas eleições antecipadas para 30 de Janeiro, a Frente Comum manteve a greve por entender que há um conjunto de problemas que se arrastam há anos e que se têm vindo a agravar.

Sebastião Santana dá o exemplo dos salários da Função Pública, que têm estado estagnados. Apesar de terem recuperado algum rendimento de 2016 em diante, “os trabalhadores da Administração Pública vão para o 13.º ano sem aumentos, o que houve neste período foram duas actualizações de acordo com a inflação desse ano, nunca recuperando o poder de compra perdido”, alerta.

Outro problema identificado tem a ver com a desvalorização das carreiras. O dirigente dá como exemplo os trabalhadores que estiveram na linha da frente durante a pandemia, em particular os profissionais de saúde, os professores e os funcionários das escolas e da Segurança Social que, até ao momento, “não viram o seu esforço reconhecido”.

Por outro lado, defende, há matérias que mesmo não existindo OE para 2022 podiam resolver-se já. “Primeiro, porque ainda não esgotámos o OE de 2021 e há muita coisa que era suposto ter acontecido e não aconteceu, nomeadamente a contabilização dos tempos de serviço dos trabalhadores precários integrados e do pessoal militar, que sai da carreira militar e ingressa na Administração Pública”, nota.

O coordenador da Frente Comum espera que, depois do impasse registado no encontro desta semana, na reunião marcada para a próxima segunda-feira com os sindicatos o Governo mostre abertura para aumentar o subsídio de refeição e para atribuir a nota de “relevante” a todos os trabalhadores no ciclo avaliativo que apanhou o período da pandemia, permitindo-lhes progredir na carreira.

Por outro lado, sublinha Sebastião Santana, “é preciso marcar desde já aquilo que virá a ser um futuro Orçamento do Estado”.

Inicialmente, as estruturas sindicais ligadas à UGT também tinham marcado greve para esta sexta-feira, mas com chumbo do OE e com a convocação de eleições antecipadas, optaram por desconvocar a paralisação.