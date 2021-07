A Malhadinha Nova em busca da sustentável leveza do luxo

Junto à Albernoa, no concelho de Beja, o projecto da Herdade da Malhadinha Nova celebra duas décadas de trabalho entre o turismo, os vinhos, a agricultura e a criação de gado atingiu “a maioridade”. Aposta na sustentabilidade e no biológico, no tempo e no espaço: são seis alojamentos de topo numa propriedade com 455 hectares.