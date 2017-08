Pedrógão: PS não é contra projecto de indemnizações, mas quer discutir detalhes

O PS foi o único partido que em Julho não se juntou ao consenso para criar um mecanismo extra-judicial que acelere o pagamento de indemnizações por danos às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande e esta terça-feira garantiu que não é contra o projecto, mas quer mudar o "desenho" para que ele seja "de qualidade". No dia 19, na votação em plenário, também o deputado único do PAN se absteve.

A justificação foi dada esta terça-feira no Parlamento pelo deputado Pedro Delgado Alves. O socialista garantiu que o partido "tem disponibilidade" para, quando o projecto for debatido na comissão parlamentar da especialidade em Setembro, contribuir com propostas de alteração. "O facto de se concordar com o princípio, não significa que o desenho desse processo não seja exigente e que não exija audições e um trabalho suplementar", defendeu o deputado. "Não há uma objecção de princípio, mas não nos pareceu um projecto final de qualidade", defendeu.

Pedro Delgado Alves acrescentou ainda que para o PS "se justifica" a criação de uma "via mais rápida" de atribuição de indemnizações às vítimas e a criação de "um quadro próprio" dada a dimensão da tragédia, mas que esta via mais rápida - o tal mecanismo extra-judicial - não pode ser "menos garantística" do que a via normal que já existe na lei, lembrando por exemplo que este mecanismo não pode retirar a possibilidade de recurso, nem "pode ser feito atropelando a lei".

Em causa está um projecto do PSD, CDS e PCP que cria um mecanismo mais célere para apuramento das indemnizações a pagar às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, que foi entregue, debatido e aprovado na generalidade em Julho, antes do encerramento dos trabalhos parlamentares. Na altura, depois de ter levantado algumas dúvidas, o BE aceitou o apelo dos partidos e subscreveu o texto conjunto que as três bancadas fizeram a partir dos projectos iniciais de cada uma.

A 19 de Julho, depois de a questão ter sido discutida durante a noite na comissão de Agricultura, os partidos proponentes pediram que a votação do projecto fosse toda feita no mesmo dia (ou seja, que fosse considerado o projecto final e por isso que fosse numa só votação, sendo dispensada a discussão na especialidade). Mas o PS, que tentara adiar sucessivamente o debate naquela comissão e uma decisão sobre levar ou não um texto ao plenário na última sessão de votações antes das férias não aceitou, insistindo na necessidade de o projecto ser discutido em sede de especialidade. Delgado Alves voltou a frisar a ideia de que para o PS o projecto não estava finalizado e que é preciso fazer mais audições para que este seja um diploma de qualidade: "Quando chegarmos à fase indemnizatória é preciso um quadro jurídico claro", defendeu.

O deputado assegurou ainda que apesar de não ter sido criado este mecanismo extra-judicial que acelerasse os processos de indemnização por danos causados pelo incêndio, há uma resposta no terreno, uma vez que está a ser assegurada a "resposta de urgência" e que o processo indemnizatório é sempre posterior e mais demorado, uma vez que é preciso calcular danos e estabelecer causalidades: é "de um grau e complexidade jurídica muito diferentes", asseverou. O deputado lembrou ainda a criação de uma comissão para avaliar esta situação a qual, disse, teve o apoio do PSD.

Esta terça-feira, o Presidente da República recebe em audiência a associação de vítimas de Pedrógão Grande.

