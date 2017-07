PSD, PCP e CDS levam a votação propostas de indemnização a vítimas de Pedrógão

Os grupos parlamentares do PSD, PCP e CDS requereram esta manhã ao presidente da Assembleia da República que possa incluir no já extenso guião de votações desta quarta-feira à tarde as suas propostas para a criação de mecanismos urgentes de indemnização às vítimas e respectivas famílias dos incêndios de Pedrógão Grande e Castanheira de Pera.

PUB

Os três partidos não se conseguiram entender numa proposta conjunta (como tinham prometido a Ferro Rodrigues) nem sequer houve propostas de alteração das outras bancadas e andaram toda a noite a evitar o assunto, adiando sucessivamente uma decisão. A Comissão de Agricultura e Mar esteve a fazer a votação da reforma florestal desde as 16h de terça-feira até às 7h desta quarta-feira.

O pedido de inclusão dos três diplomas nas votações seguiu para o presidente Eduardo Ferro Rodrigues com a abstenção do PS, que sempre se mostrou contrariado nesta matéria alegando que o Governo já criou instrumentos de ajuda às populações e se deve esperar por conclusões e relatórios de investigações ainda em curso.

PUB

As propostas dos sociais-democratas e dos centristas partilham da mesa filosofia de criação de uma comissão independente que receba, analise e decida no prazo máximo de um ano (seis meses para o pedido, outros seis para a decisão) sobre processos de indemnização aos feridos e famílias, assim como às famílias das 64 vítimas mortais. Só assim se garante que as pessoas recebem rapidamente uma compensação em vez de esperarem vários anos por processos bem mais complicados de apuramentos de responsabilidades e análises de danos, argumenta a direita.

Já os comunistas propõem um extenso programa de apoios e medidas muito concretas de auxílio que incluem, entre outras, as áreas da saúde, apoios sociais, habitação, emprego.

PUB

PUB