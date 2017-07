“Acontece”, diz Carlos César sobre chumbo do relatório da CGD

“Acontece”. Foi assim que o líder da bancada do PS, Carlos César, respondeu nesta quarta-feira aos jornalistas, quando tentou explicar a ausência de dois deputados socialistas que levaram ao chumbo do relatório da comissão de inquérito sobre a recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos, elaborado pelo próprio PS.

“Trata-se evidentemente de uma falha do grupo parlamentar do PS”, reconhece Carlos César, sublinhando que tal aconteceu por “razões momentâneas e de expediente”, defendendo que importante era reter outro facto: “A conclusão política é que esse relatório teve o apoio da maioria do parlamento, do PS, do PCP e do BE.”

Sobre a ausência de dois deputados, Carlos César pediu outra “reflexão”. “Isso aconteceu devido à forma de funcionamento do Parlamento”, justificou, sustentando que numa sala ao lado estava, na audição do ministro da Ciência, uma das deputadas da comissão de inquérito – Susana Amador. E que “noutra sala ao lado estava outro deputado que era suplente mas podia ter participado na votação”, acrescentou, referindo-se a Luís Testa – e omitindo qualquer alusão à ausência de João Galamba, vice-presidente da bancada.

Portanto, conclui Carlos César, “estavam todos a trabalhar”. “Não estavam era na mesma sala naquele momento, e portanto estes acontecimentos têm o significado que têm, um significado meramente casual e não um significado político”, defende o presidente do PS.

Chumbado o relatório, é como se não existisse, e para que alguns efeitos não se percam, o Bloco anunciou nesta quarta-feira que irá enviar as conclusões para o Ministério Público. Mas o PS não vai fazer o mesmo: “O PS apresentou um relatório que é do conhecimento público, portanto, é do conhecimento do Ministério Público”, limitou-se a dizer.

