Quinze horas depois, acordo do Governo com PCP cai pela mão do BE e direita

Perto das seis da manhã e no meio de confusão - foi como os deputados da Comissão de Agricultura e Mar votaram uma parte do diploma do Governo sobre o cadastro simplificado que acabou com o acordo que o PCP e o Governo tinham firmado 15 horas antes para retirar do banco de terras os prédios que venham a ser registados sem dono conhecido.

Bloco, PSD e CDS juntaram-se para rejeitar as propostas socialistas e arranjaram ao PS e em especial ao Governo um problema cujo desfecho só será conhecido no plenário desta quarta-feira, quando se realizarem as votações finais do pacote da floresta, e o PCP anunciar o seu sentido de voto sobre as propostas do Governo.

O PS comprometeu-se com o PCP a propor que fossem retirados da proposta do Governo sete artigos sobre o processo de identificação, inscrição e registo de prédios sem dono conhecido, inscrevendo, no seu lugar, uma espécie de moratória em que previa que esse processo só seria definido dentro de um ano, depois de se avaliar a aplicação do programa-piloto sobre o cadastro que está a ser implementado em Pedrógão Grande. Mas a direita e o BE consideram que esses terrenos devem ser registados a favor do Estado apenas no cenário de disponibilização no banco de terras ao passo que o que PCP pretendia que os terrenos sem dono viessem a ser registados a favor do Estado independentemente da finalidade que o Estado lhes desse.

Sucessivamente, a direita e o Bloco votaram a favor da manutenção dos artigos, obrigando o PS a ora abster-se ou a votar contra a proposta do seu Governo. O que motivou comentários irónicos do PSD: "Algo está mal, porque nos estamos a votar a favor das propostas do Governo e o PS contra."

