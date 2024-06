Fotografia tirada por Kate Middleton mostra faceta pouco habitual do príncipe William

Instagram/The Prince and Princess of Wales

É dia de festa para o príncipe de Gales, William, que celebra 42 anos nesta sexta-feira. Para assinalar o aniversário, Kate Middleton partilhou uma nova fotografia do marido com os três filhos, no Instagram, que mostra uma faceta mais descontraída do futuro rei. Na imagem, William e os filhos saltam no ar, enquanto fazem caras divertidas para a câmara.

Atrás da câmara, estaria a princesa de Gales, que é conhecida pelos dotes de fotografia, confirmou o Palácio de Kensington, à BBC. O cenário de praia é em Norfolk, em Inglaterra, e a fotografia terá sido captada no mês passado.

William e os filhos usam calções e vestuário informal, denunciando que terá sido um momento íntimo de família. Tal como o pai, também Charlotte, de 9 anos, e George, de 11, assumem uma expressão cómica, enquanto o pequeno Louis, de 6 anos, frequentemente o protagonista da família, se mostra estranhamente acanhado.

“Feliz aniversário, papá, todos nós te amamos muito! Cx,”, escreveu Kate Middleton na legenda. É frequente ver o casal a assinar as publicações no Instagram com uma inicial, dando a entender que terão sido eles a fazer a partilha directamente, ao contrário de outras publicações mais institucionais, como o vídeo que foi partilhado na Trooping the Colour, quando a princesa voltou (temporariamente) à vida pública, depois de alguns meses a fazer quimioterapia preventiva para o tratamento de um cancro.

Kate não foi a única a desejar um feliz aniversário a William. Também Carlos III partilhou uma fotografia com o filho em bebé. “A desejar ao príncipe de Gales um aniversário muito feliz”, lê-se na página oficial do monarca no Instagram e no X (antigo Twitter).

Contudo, nesta sexta-feira, há mais alguém a roubar o protagonismo em Londres. É dia do primeiro de três concertos da The Eras Tour de Taylor Swift no Estádio de Wembley — onde regressa para mais cinco espectáculos em Agosto. Para assinalar a estreia da mediática digressão na capital britânica, a página da família real surpreendeu ao partilhar um vídeo da banda real a tocar Shake it off da artista junto ao Palácio de Buckingham. “Mudança dos guardas (Taylor’s Version)”, escrevem, com humor, na legenda.

Desconhece-se quais serão os planos de aniversário para o príncipe de Gales e se incluirão uma passagem pelo concerto de Taylor Swift. Nesta quinta-feira, William esteve na Alemanha para assistir ao jogo Inglaterra x Dinamarca, no Euro 2024. O momento foi partilhado nas redes sociais, com uma fotografia ao lado de Frederik X da Dinamarca.