No meio de uma família encolhida, Kate Middleton foi a protagonista da Trooping The Colour

É a celebração oficial do aniversário do rei, mas não foi Carlos III o protagonista da parada Trooping the Colour neste sábado. O dia ficou marcado pelo regresso de Kate Middleton aos compromissos reais desde que foi diagnosticada com cancro. Discreta, a princesa de Gales mostrou-se como se nada tivesse acontecido, passando uma imagem de unidade e contenção na (pequena) família real, que acenou à multidão na varanda do Palácio de Buckingham.

Na manhã de sábado, assim que Kate foi vista no coche com os três filhos — George, Charlotte e Louis — começaram a circular imagens nas redes sociais, comentando a aparência inalterada da princesa, que está a ser tratada com quimioterapia preventiva para um cancro. Além da aparente magreza, a futura rainha apresentou-se como sempre.

Para o regresso, ao contrário do ano passado, Kate não arriscou e usou um vestido preto e branco assinado pela criadora britânica Jenny Packham. A opção é semelhante à que a princesa de Gales usou nas vésperas da coroação de Carlos III, em Maio de 2023, o que leva a crer que se trata de uma reutilização, ainda que o vestido tenha sido alterado na zona da cintura e adicionado um laço.

Não demorou até que o coordenado tenha sido comparado ao icónico vestido que Audrey Hepburn usou em My Fair Lady, o filme de George Cukor de 1964, para ir às corridas de cavalos de Royal Ascot. Kate também não se esqueceu do chapéu, criado por Philip Treacy, também a preto e branco, a combinar com os brincos de pérolas Cassandra Goad, que tinha usado para o baptizado do príncipe Louis, em 2018. Para completar o visual: o alfinete de peito das Guardas Irlandesas, de que a princesa de Gales é coronel.

Foto Kate Middleton REUTERS/Hollie Adams

Na varanda do Palácio de Buckingham, a nora de Carlos III acenou à multidão que a esperava, apesar da chuva persistente, acompanha do príncipe William e dos três filhos. Enquanto assistiam ao espectáculo da Força Aérea, Kate e Charlotte (vestida a combinar com a mãe) partilharam alguns momentos de cumplicidade, enquanto o pequeno Louis roubava (novamente) as atenções, ao dançar ao som das bandas militares.

Ao centro da varanda, Carlos e Camila (a usar um conjunto de vestido e casaco verde-água da Anna Valentine) acenavam à multidão, rodeados da família, numa visão de unidade, mas também de poupança. Há muito que o rei apregoava a necessidade de uma família real mais encolhida, que permitiria poupar custos e a imagem de uma varanda pouco preenchida (apenas 15 pessoas, quando, no passado, chegaram a ser mais de 40) neste sábado foi a confirmação de tal ideal.

Além dos príncipes de Gales e dos reis, só marcaram presença os membros seniores dos Windsor — aqueles que trabalham a tempo inteiro para a coroa — como os duques de Edimburgo, Eduardo e Sofia, acompanhados da filha Louise; a princesa Ana e o marido, Timothy Laurence; bem como o duque de Kent, Edward; e os duques de Gloucester, Richard e Brigitte, primos direitos de Isabel II.

Foto A família real na varanda do Palácio de Buckingham REUTERS/Hollie Adams

Os custos da festa

Apesar da imagem de uma família mais encolhida e, consequentemente, mais poupada, a parada Trooping the Colour não está isenta de críticas. Enquanto Carlos e Camila acenavam na varanda, entre a multidão estavam manifestantes com cartazes onde se lia “Not my King” (Não é o meu rei, em português).

Dias antes, a imprensa britânica recordava os custos do desfile com mais de 1400 militares, 200 cavalos e 400 músicos. De acordo com o Express, a celebração poderá custar cerca de dez milhões de libras (11,8 milhões de euros), sendo que as despesas ficam a cargo do Palácio de Buckingham, que também tem financiamento próprio através dos Ducados de Lancaster ou da Cornualha, além da Subvenção do Soberano.

Ou seja, os contribuintes britânicos não pagam directamente a cerimónia, apesar de contribuírem para a subvenção anual com 1,29 libras por pessoa (cerca de 1,50 euros), em cada ano, no Reino Unido, de acordo com o site da família real. Contudo, há outras despesas como a segurança do evento, que ficam a cargo do Ministério da Defesa.

Contudo, a celebração também gera algumas receitas, uma vez que são vendidos bilhetes para assistir à parada de aniversário do rei ao longo do The Mall, entre as dez e a 30 libras (entre os 11 e os 35 euros) por pessoa.

Foto O príncipe de Gales e Carlos III PA/TOLGA AKMEN

A Trooping the Colour celebra o aniversário oficial dos soberanos desde 1748 (acontece ininterruptamente desde 1820) — Carlos III celebrará 76 anos a 14 de Novembro. Desde Eduardo VII, no início do século XX, que todos os monarcas marcam presença no evento em Junho e Isabel II só não esteve presente em 2020 e 2021, quando a parada foi cancelada, durante a pandemia.

No ano passado, Carlos III surpreendeu ao desfilar a cavalo — só a mãe, Isabel II, o tinha feito em 1986. Neste ano, o rei fez o percurso num coche, dada a fragilidade da sua saúde. Em Fevereiro, anunciou que está a ser tratado a um cancro, ainda que mantenha a agenda oficial e as funções de chefe de Estado.

Já Kate Middleton, apesar de ter estado presente nas celebrações deste sábado, fez saber, numa mensagem escrita, que ainda não voltou oficialmente aos deveres reais, apesar de estar a fazer “bons progressos” na quimioterapia. Para já, durante este Verão, espera “participar em alguns compromissos públicos”, mas sem fazer qualquer anúncio. Aliás, na agenda oficial da família real, a princesa de Gales não tem qualquer compromisso marcado para o próximo ano.