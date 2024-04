Duquesa de Edimburgo faz visita histórica à Ucrânia

Sofia, a duquesa de Edimburgo tornou-se o primeiro membro da família real britânica a visitar a Ucrânia desde a invasão russa em 2022, deslocando-se ao país na segunda-feira para um dia de compromissos.

A mulher do irmão mais novo do rei Carlos III encontrou-se com o presidente Vladimir Zelensky e a primeira-dama Olena Zelenska durante uma visita solicitada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico. A duquesa levou uma mensagem do rei àquele país.

???? Today The Duchess of Edinburgh became the first member of the Royal Family to visit Ukraine since the start of the Russian invasion.



Her Royal Highness met @ZelenskyyUa and @ZelenskaUA as well as women, men and children impacted by the war. pic.twitter.com/BMazVldh3l — The Royal Family (@RoyalFamily) April 29, 2024

Em comunicado, o Palácio de Buckingham avança que a visita de Sofia foi anunciada como uma forma de "demonstrar solidariedade para com as mulheres, homens e crianças afectados pela guerra e na continuação do seu trabalho de defesa dos sobreviventes de violência sexual relacionada com conflitos".

De acordo com a conta da família real no X, antigo Twitter, a duquesa de Edimburgo visitou, em Kiev, um Centro de Assistência das Nações Unidas, testemunhando como o Fundo de População das Nações Unidas apoia os sobreviventes de violência sexual relacionada com conflitos em 12 cidades ucranianas. O centro presta apoio psicossocial e jurídico aos sobreviventes. Naquele, Sofia encontrou-se com voluntários para ver como prestam cuidados de saúde mental às pessoas afectadas por violência sexual.

???? Her Royal Highness also met volunteers who are helping their communities cope with the aftermath of the attacks through facilitating mental healthcare activities for children. pic.twitter.com/ff0w5rEVyS — The Royal Family (@RoyalFamily) April 29, 2024

A duquesa visitou ainda a ponte Romanivka, que se tornou um símbolo da resistência ucraniana durante o conflito, uma vez que foi destruída para impedir as tropas russas de entrarem em Kiev e funciona também como uma das principais rotas para os que fogem da ocupação russa. E, em Bucha, cidade nos arredores de Kiev, prestou homenagem às pessoas que perderam a vida na invasão em curso.

No final da tarde, na residência do embaixador do Reino Unido, durante uma recepção, Sofia fez um discurso sobre o custo humano da violência sexual relacionada com os conflitos, dizendo: "As mulheres e as raparigas pagam o preço mais alto em termos de custos humanos." A cunhada do rei falou ainda da resiliência do povo ucraniano, dizendo que conheceu "tantos ucranianos maravilhosos" no Reino Unido, revelando: "Os corações de todos os ucranianos que conheci no Reino Unido permanecem aqui. Gostariam de regressar a casa um dia e, se Deus quiser, isso irá acontecer."