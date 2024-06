Kate Middleton actualiza o seu estado de saúde: “Há dias bons e dias maus”

A princesa de Gales surge numa nova fotografia e confirma que marcará presença na parada do aniversário do soberano, neste sábado.

Em vésperas da parada Trooping the Colour, na qual se celebra o aniversário do rei, Kate confirmou, através de uma publicação no Instagram, que irá estar presente. Será a sua primeira aparição pública desde o início do ano, mas a mulher de William adianta que espera “participar em alguns compromissos públicos durante o Verão”​.

Numa publicação nas redes sociais, surge uma nova fotografia da princesa, que posou para Matt Porteous nos terrenos de Windsor ao longo deste ano — não há referência ao dia ou ao mês da imagem —​, na qual se mostra descontraída, de calças de ganga, sapatilhas e um blazer sobre uma T-shirt branca. Esta é a primeira vez que Kate aparece depois de ter partilhado um vídeo a dar conta de que lhe foi diagnosticado cancro.

No texto, a princesa, de 42 anos, diz-se “impressionada com todas as mensagens amáveis de apoio e encorajamento nos últimos meses”, sublinhando que “fizeram toda a diferença” e que a ajudaram “a ultrapassar alguns dos momentos mais difíceis”.

Na publicação, também faz uma breve actualização de com se sente e de como estão a correr os tratamentos: “Estou a fazer bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja a fazer quimioterapia sabe, há dias bons e dias maus”. Segundo Kate, “nos dias maus, sentimo-nos fracos, cansados e temos de ceder ao descanso do nosso corpo”, e, “nos dias bons, quando nos sentimos mais fortes, queremos aproveitar ao máximo o facto de nos sentirmos bem”.

Nos últimos, escreve Kate, “é uma alegria participar na vida escolar [de George, Charlotte e Louis], dedicar tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, bem como começar a trabalhar um pouco a partir de casa”.

Apesar das notícias animadoras, a princesa de Gales ressalva que o pior ainda não passou – “ainda não estou fora de perigo” —, adiantando que o seu tratamento contra o cancro vai continuar durante “mais alguns meses”.

A última vez que Kate surgiu em público foi há seis meses. Em Janeiro, a princesa foi submetida a uma cirurgia abdominal programada, durante a qual foi identificada uma forma de cancro, conforme revelou num vídeo publicado a 22 de Março, sem que tenha entrado em detalhes.

No vídeo, Kate informou que lhe foi recomendada quimioterapia preventiva: “Em Janeiro, fui submetida a uma grande cirurgia abdominal em Londres e, na altura, pensava-se que o meu estado não era canceroso. A cirurgia foi bem-sucedida, no entanto, os exames efectuados após a operação revelaram a presença de cancro. Por conseguinte, a minha equipa médica aconselhou-me a fazer uma quimioterapia preventiva e estou agora na fase inicial desse tratamento.”