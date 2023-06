Kate Middleton surpreende na Trooping the Colour. Quem é o criador que a vestiu?

O dia foi de festa no Reino Unido, neste sábado, quando os londrinos saíram à rua para a Trooping The Colour, a parada que celebra o aniversário oficial do rei. Kate Middleton surpreendeu com o visual escolhido, trocando a habitual escolha por Alexander McQueen por uma estreia. Andrew Gn foi o criador eleito pela princesa de Gales, num coordenado que foi também uma homenagem a Isabel II.

O vestido verde-esmeralda evoca o novo título de Kate, coronel das Guardas Irlandesas, que lembrou também num alfinete de peito, já usado nas festividades do dia de São Patrício, um dos padroeiros daquela nação.

É a primeira vez que Kate elege Andrew Gn para a vestir, ainda que o criador singapurense, radicado em Paris, seja um dos favoritos de outros membros de casas reais, como a rainha Rania da Jordânia. O designer estudou na conceituada Central Saint Martins, em Londres, e mais tarde em Milão, antes de rumar a Paris para trabalhar como assistente do criador Emmanuel Ungaro. Depois, ainda passou brevemente pela Balmain.

Foi então que decidiu empreender em nome próprio. A etiqueta ficaria conhecida pelas referências às artes e às antiguidades, com motivos oriundos da porcelana chinesa, do barroco ou dos quimonos japoneses, pode ler-se no site da marca. Andrew Gn é um verdadeiro coleccionador de arte, com mais de dez mil peças em arquivo.

O trabalho do criador parisiense é de tal forma peculiar que está patente no Museu das Civilizações da Ásia, em Singapura. A exposição Andrew Gn: Fashioning Singapore and the World inclui peças icónicas como o vestido em renda usado por Emma Stone no filme La La Land ou um corpete que emprestou a Beyoncé, em 2010.

Foto A família real na varanda do Palácio de Buckingham Reuters/TOBY MELVILLE

Desenhar um vestido para Kate Middleton é só mais um marco no currículo do criador, mas uma decisão de assinalar para a princesa de Gales que dá normalmente primazia a designers britânicos. De corte recto, o vestido distinguiu-se pelos detalhes acetinados e os vistosos botões azuis. Para completar, a nora de Carlos III elegeu uns brincos que pertenciam à sogra, a princesa Diana.

Mas não foi a única homenagem feita pela princesa. Na internet, não tardaram a surgir comparações entre o coordenado escolhido por Kate e o vestido usado por Isabel II na sua última aparição na varanda do Palácio de Buckingham, em Junho do ano passado, a propósito da celebração do jubileu de platina, dois meses antes de a monarca morrer.

Foto A última aparição de Isabel II na varanda de Buckigham Reuters/HENRY NICHOLLS

A escolha de uma cor tão garrida também não é um acaso. No passado, Kate optou sempre por tons sóbrios nestas ocasiões formais, como branco, bege ou rosa. A mudança para verde-esmeralda é um indicador de subida na hierarquia da família real britânica, digna de uma futura rainha.

Já a rainha Camila usou vermelho, num vestido inspirado pelos uniformes militares, também em alusão ao novo cargo de coronel dos Guardas Granadeiros. O vestido estilo casaco foi assinado por Fiona Clare e o chapéu que o completava é uma criação de Philip Treacy — também se assemelha ao das fardas.

Foto A rainha Camila REUTERS/DAVID CLIFF

O título da mulher de Carlos III pertencia antes ao príncipe André, mas foi deixado em aberto quando este perdeu as honras militares e os deveres reais, na sequência de ter estado envolvido num processo de abusos sexuais. O duque de York não esteve presente nas celebrações de Trooping the Colour. Outra ausência notada foi de Harry e Meghan que, por estes dias, se soube terem terminado o acordo com o Spotify.