No Rock no Rio Febras há croquetes

Era inevitável. Entraram os croquetes no festival dos jovens de Briteiros que o Rock in Rio obrigou a rebaptizar. Também há Legendary Tigerman, The Subways e muito mais. Sónia Tavares está convidada.

#croquetenãosenegaaninguém, #aindaháespaçoparaosTheGift. Com estas e mais algumas hashtags se dão as alfinetadas necessárias para que, este ano, se volte a falar e fale ainda mais do pequeno grande festival de rock organizado junto ao rio Febras, na freguesia de Briteiros-São Salvador, no concelho de Guimarães. Se no ano passado a fama, a polémica e a paródia chegou após uma notificação dos advogados do Rock in Rio para que o Rock in Rio Febras mudasse de nome, este ano a diversão até sabe a croquete, com um lamiré ao impactante "croquetegate" que envolve Sónia Tavares, a vocalista dos The Gift, e a segurança e organização do festival de Roberta Medina.

O "Festival de Rock que acontece perto do Rio Febras (em tempos, Rock in Rio Febras)", o Rock no rio Febras, a festa com entrada gratuita que é organizado por um grupo de jovens da freguesia e "cujas receitas revertem na íntegra para apoiar o funcionamento do Centro de Dia da Casa do Povo de Briteiros", realiza-se este ano a 27 de Julho e espera chamar às margens do seu rio alguns milhares de festivaleiros — eram algumas dezenas na primeira edição, terão sido cerca de cinco mil em 2023. E, para tal, desta vez há um grande estrela portuguesa, The Legendary Tigerman, e uma banda britânica em ascensão​, The Subways, que se estreia em Portugal.

O cartaz inclui mais rock'n'roll para desbravar: Imploding Stars, Zebra Libra, Sala 7, Mustang, Les Dirty Two. A animar as hostes, ainda o DJ Pedro Conde e a colaboração do Batô, "espaço mítico" de Leça da Palmeira, "a discoteca mais antiga de Portugal ainda em actividade (desde 1971), que "quis" associar-se à "causa" e envia as suas estrelas, Guilherme Estevão e Jorge Vieira, "DJs que há muito habitam naquela casa" com as suas "Noites do Baú".

Foto Rock no Rio Febras 2023 paulo pimenta

A festa começa às 16h e, como manda a tradição, é "até a GNR chegar". A entrada é, de facto, gratuita, mas é obrigatório, por questões de segurança e planeamento, reservar o passe de acesso (onde é que já se viu um festival com um passe de acesso à venda por 0,00 euros? Aqui. Para ajudar um pouco mais, há kits com t-shirts a 10 e 12 euros).

À terceira edição, com um cartaz fortalecido, "recinto melhorado e alargado", persistência numa comunicação bem-humorada e acutilante, o pequeno grande festival minhoto demorou um pouco a reagir ao "croquetegate" vivido agora pelo seu Golias, o arqui-inimigo Rock in Rio — ou, melhor dizendo, fiel-amigo, que o megaevento chefiado por Roberta Medina, desde a célebre notificação a ordenar rebaptismo, só tem contribuído para a fama do rock do Febras. Enquanto no rio se cozinhava a reacção até surgiram pela net manifestações espontâneas a interligar os dois eventos, caso desta abaixo, que sendo obviamente fake (repare-se que a data está incorrecta), pareceu absorver correctamente o espírito de Briteiros.

Só que o croquete tarda mas não falha, para gáudio de muitos fãs do Rock no Rio. Esta madrugada, as redes sociais do festival divulgaram uma actualização do menu. Além das obrigatórias febras e caldo verde, pão com chouriço e bifanas (até vegan), mãozinha marota surge a confirmar que há croquetes.

Se Sónia Tavares convida Bárbara Guimarães a dar um salto ao rio Febras, não se sabe. Mas o festival lança várias manifestações cardinais, onde até se pressente uma lição de boas maneiras, que "um croquete não se nega a ninguém". No seu habitual espírito de abertura, também se convida Sónia e os seus The Gift (também já tinham convidado Roberta Medina a "vir comer uma febra") ou se recorda a solidariedade nacional na guerra silly season do ano passado entre os dois festivais (je suis Febras). "Odiamos polémicas", dizem eles. Sai mais uma dose de #febraspower.