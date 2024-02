Rock no Rio Febras regressa a 27 de Julho com banda britânica The Subways

O festival Rock no Rio Febras, que ganhou notoriedade no ano passado devido a uma ameaça legal do Rock in Rio Lisboa por causa do nome, regressa a 27 de Julho a Briteiros São Salvador, no concelho de Guimarães, mantendo o cariz solidário. A primeira confirmação é a banda britânica The Subways, que se estreia em Portugal.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização do pequeno festival de música, que em 2023 atingiu dimensão nacional, assegura que o agora Rock nO Rio Febras "está vivo, dinâmico, cheio de energia" e que este ano contará com a presença de bandas portuguesas e com o grupo britânico.

"Depois de árduas negociações, (e de conseguirmos encontrar alguém que fale inglês), temos o enorme prazer de anunciar que os The Subways associaram-se à causa e vão actuar pela primeira vez em Portugal, em concerto exclusivo no Febras!", refere a organização, que, em 2024, mantém o sentido de humor revelado em 2023.

Os organizadores acrescentam que, "após aparições no Late Show with David Letterman e no Late Night with Conan O"Brien, de actuações em festivais como Glastonbury, Rock im Park, Rock Am Ring, Southside e Lollapalooza, e de partilharem o palco com AC/DC, Foo Fighters ou Oasis" a banda The Subways "atinge agora o pico na [sua] carreira".

A organização sublinha que a terceira edição do festival, à semelhança das anteriores, mantém o cariz solidário, com "as receitas a reverterem integralmente para a Casa do Povo de Briteiros" - a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que organiza o evento.

"A entrada, à semelhança do ano passado [2023], será gratuita, mas sujeita a obtenção de passe de acesso para efeitos de segurança -- nós, os organizadores dos grandes festivais de música portugueses, temos de ser responsáveis. Brevemente, daremos início à disponibilização antecipada dos primeiros kits (passe, pin, copo, fita e t-shirt)", adianta o comunicado.

A organização do Rock no Rio Febras - nome escolhido através de uma votação online, na sequência da polémica com o Rock in Rio Lisboa - diz que o recinto "foi melhorado e alargado".

"Esperamos este ano proporcionar as condições para acolher muitos daqueles que não pudemos receber no ano passado e redimirmo-nos em grande! O conceito do festival vai manter-se, dando oportunidade a todos de conhecer boa música -- local e não só. Oferecemos rock e boa disposição, sempre nas margens do grande Rio Febras!", afirmam os organizadores.

Quanto à restauração, o Rock no Rio Febras anuncia também novidades.

"Continuaremos ainda a procurar acomodar todos os que venham ser loucos connosco, oferecendo opções vegans no menu da restauração, ao lado das imprescindíveis febras. Com consciência ambiental, continuamos a optar por copos reutilizáveis e apelamos à poupança de água -- bebam antes cerveja", termina assim o comunicado.

Na edição de 2023, a organização estimou que tenham passado pelo recinto situado junto ao rio Febras cerca de cinco mil de festivaleiros.