Rock in Rio Febras. “Se a Roberta Medina vier cá comer uma febra, a gente ainda pondera uma colaboração”

O outrora Rock in Rio Febras, que saltou para a ribalta depois de receber uma notificação do Rock in Rio Lisboa, decorre este sábado em Briteiros São Salvador, concelho de Guimarães.

Despertou-se o bulício e o pequeno festival em Briteiros São Salvador, concelho de Guimarães, está a aproveitar. O Rock in Rio Febras, obrigado a mudar o nome depois de ter recebido uma notificação do gigante Rock in Rio Lisboa, é agora o Festival de Rock que acontece perto do rio Febras está a tirar proveito para desvelar o rock da casa e robustecer a Casa do Povo de Briteiros, IPSS que organiza o evento. Até ver, ainda não surgiu ninguém ligado ao afamado festival internacional, mas Pedro Conde, da organização, garante que “se a Roberta Medina vier cá comer uma febra, a gente ainda pondera uma colaboração.”