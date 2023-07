Rock in Rio Febras perdeu guerra dos nomes, mas, afinal, saiu a ganhar

O festival minhoto quer aproveitar a popularidade gerada pela notificação do gigante Rock in Rio Lisboa para se consolidar no território. À segunda edição até recebeu gente do Cazaquistão e Senegal.

O enredo sugeria um combate à antiga, entre o fraco e o forte: o pequeno festival Rock in Rio Febras contra o afamado festival Rock in Rio Lisboa. De um lado, a força da comunidade de uma freguesia de Guimarães com menos de 1700 habitantes, do outro o peso dos milhões e o zelo em salvaguardar uma marca. O festival minhoto resignou-se na batalha das designações, mas aproveitou o bulício para, neste sábado, desvelar o rock da casa e robustecer o apoio social destinado à Casa do Povo de Briteiros, a IPSS que organiza o evento. No fim de contas, saiu a ganhar da guerra dos nomes com o Rock in Rio Lisboa.