Vinte anos de Rock In Rio Lisboa, o festival que quis ser “muito mais” do que concertos

Em 2004, chegava a Lisboa o festival nascido no Brasil em 1985. Duas décadas depois, incontornável em Portugal, o Rock In Rio muda de casa. A edição de celebração arranca este sábado no Parque Tejo.

Haverá coisas que se manterão inalteradas, como os concertos dos totalistas Xutos & Pontapés e Ivete Sangalo. Haverá mudanças e um dos ex-líbris do festival, os sofás insufláveis vermelhos que o público perseguia em longuíssimas filas, não estarão desta vez disponíveis – assim ditou a vontade de diminuir a pegada ecológica. Mas a maior mudança será outra. Vinte anos depois de chegar a Portugal, o Rock In Rio Lisboa ganha nova casa. O Parque da Bela Vista, que o acolheu em todas as edições anteriores, dá agora lugar ao Parque Tejo, fruto de um convite da Câmara Municipal de Lisboa, apostada em dinamizar aquele espaço e em justificar o investimento feito quando da organização naquele local, no ano passado, da Jornada Mundial da Juventude.