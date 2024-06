Além de Sónia Tavares, também Bárbara Guimarães foi expulsa do Rock in Rio

Afinal, não foi apenas Sónia Tavares que foi expulsa do espaço VIP do festival Rock in Rio (RiR), em Lisboa, mas também a apresentadora Bárbara Guimarães. Ao final da tarde, em comunicado enviado às redacções, a organização lamentava "a situação ocorrida na noite de 16 de Junho na Área VIP do festival, envolvendo as comentadoras da emissão da SIC Caras Sónia Tavares e Bárbara Guimarães, que levou à retirada de ambas daquele espaço".

No final da noite de domingo, Sónia Tavares partilhou com os que a seguem na rede social Instagram o sucedido, explicando que não foi informada pela equipa da SIC de que não poderia consumir nada naquele espaço. Estando a trabalhar e desconhecendo as regras, a cantora dos The Gift comeu uma salada russa e bebeu uma cerveja. Pouco tempo depois, foi expulsa por "uma senhora e três seguranças", que não só a puseram na rua como lhe cortaram a pulseira que dava acesso ao espaço.

Nesta segunda-feira foi a vez de Bárbara Guimarães partilhar de modo muito sucinto o que aconteceu, na mesma rede social. Escreve a apresentadora que, tal como Sónia Tavares, foi trabalhar para o RiR, "comentar e fazer televisão com toda a entrega do mundo", para a SIC e para os canais associados. "Sim, comemos um bocadinho de salada russa e um croquete cada uma. Agarraram-nos no braço? Sim. Cortaram-nos a pulseira que dizia 'serviço VIP' (não era a roxa 'VIP', era a laranja que se vê na foto). Sim. Fomos expulsas da tenda VIP? Sim", escreve, perguntando se tinham feito alguma coisa de mal.

"A organização do evento lamenta o excesso de rigor e falta de sensibilidade da equipa no momento da abordagem a Sónia Tavares e Bárbara Guimarães, e apresenta um pedido de desculpas pelo desconforto causado às comentadoras da SIC Caras", diz o RiR em comunicado.

Na publicação em que descreve o sucedido, a cantora Sónia Tavares dá conta de que foi levada por um braço e de que lhe cortaram a pulseira que dava acesso ao interior do espaço, onde deixou os seus pertences. “E levaram-me por um braço. Uma senhora e três seguranças levaram-me por um braço”, diz, confessando mais à frente que nunca foi tão maltratada na vida. O RiR refere que "não houve qualquer agressão às apresentadoras durante o ocorrido".

O comunicado explica ainda que existem cerca de 750 profissionais credenciados e em serviço no festival e que está "salvaguardado que cada parceiro tem espaços próprios para gerir as suas equipas". No seu vídeo, Sónia Tavares refere que a equipa da SIC sabia que não podia consumir, mas que se esqueceu de a avisar. Contactada, a SIC não fez qualquer comentário.

A organização do festival diz ainda que, no caso da zona VIP, por se tratar de um "espaço limitado, a regra partilhada e acordada com todos os parceiros do festival é que os profissionais que ali se encontrem em serviço não terão acesso às mesmas comodidades que o público portador de bilhete pago e convidados deste espaço".