Sónia Tavares expulsa da zona VIP do Rock In Rio

A trabalhar e a entrar em directo para a emissão da SIC, a cantora Sónia Tavares esteve no Parque Tejo, na área VIP do Rock in Rio (RiR), em Lisboa, neste domingo, e conta nas redes sociais que foi expulsa da zona VIP por ter comido e bebido. A cantora dos The Gift desconhecia a regra, ainda assim não só foi convidada a sair, mas também foi acompanhada por "uma senhora e três seguranças", que a levaram "por um braço", revela. A organização do RiR não comenta a situação.

Sónia Tavares conta que estava a fazer a emissão para a SIC Caras e SIC Mulher, dois canais da emissora de Carnaxide, e ninguém da equipa lhe disse "Sónia, não podes comer nada porque senão és electrocutada", diz com ironia a cantora, justificando que desconhecia que não podia consumir nada na zona VIP porque estava em trabalho e não era uma convidada. Sónia Tavares estaria a trabalhar das duas da tarde às duas da manhã, mas acabou expulsa depois de fazer o segundo directo.

A cantora diz que comeu uma salada russa e bebeu uma imperial, tendo decidido fumar, para isso, teria de sair para a rua. Foi quando um segurança a avisou que não podia beber. Sónia Tavares entendeu que não podia sair com o copo e disse que o deixava, ao que uma segurança lhe explicou, numa maneira que a cantora considerou pouco educada, que não podia consumir porque estava a trabalhar e não tinha pulseira VIP.

De seguida, quando estava a ser maquilhada para entrar num novo directo, a cantora foi abordada. "Vem comigo!", diz, recontando a cena, com sotaque de português do Brasil. "E levaram-me por um braço. Uma senhora e três seguranças levaram-me por um braço", continua, uma hora depois da ocorrência, sentada num quarto de hotel, a fazer um directo na sua conta de Instagram. A cantora perguntou o que tinha feito e a resposta foi: "Você comeu." Sónia Tavares ainda pediu desculpas, mas a resposta foi: "Não interessa, regras são regras, ordens são ordens, está fora do festival, está expulsa, não pode voltar a trabalhar aqui."

A artista, lembra que desconhecia a regra, que a acatou imediatamente assim que foi informada e que o que lhe custou foi ter sido expulsa, sem poder levar as suas coisas, o telemóvel e a mala ficaram para trás, e terem-lhe cortado a pulseira no momento em que foi posta fora do espaço VIP.

Independentemente de ser conhecida — não é isso que interessa, diz —, a artista lamenta a forma como foi tratada e reflecte sobre o que terão pensado as pessoas que testemunharam a cena. Sónia Tavares repete que estava a trabalhar — recorda que já participou como artista, no evento no Rio de Janeiro —, que estava a "enaltecer o festival" e a "chamar clientes para o festival" e "os gajos expulsam-me que se eu me estivesse a injectar na casa de banho ou roubado alguém".

"Tem piada, uma pessoa acorda e vai trabalhar, é expulsa do recinto praticamente a pontapé porque tinha comido um croquetezinho e uma imperial", resume. "Fui tratada... ouçam... à cão", reforça, acrescentando que estava em trabalho, que aos 47 anos já viveu muita coisa, mas nunca a tinham tratado daquela maneira. "Sinceramente, acho que nunca fui tão mal tratada." E conclui: "Rock in Rio, nunca mais meto aí os pés."